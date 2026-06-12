Personas con discapacidad viajarán gratis con la tarjeta SUBE: cómo gestionar el beneficio

El Gobierno nacional confirmó este viernes que personas con discapacidad podrán viajar gratis en trenes y colectivos sin necesidad de mostrar el certificado y solo utilizando la tarjeta SUBE.

Para acceder al beneficio, los usuarios obligatoriamente tendrán que realizar un trámite de forma virtual para asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a una tarjeta SUBE que esté previamente registrada a nombre de la persona beneficiaria.

Para acceder al beneficio, los usuarios tendrán que tener asociado el certificado de discapacidad a la tarjeta SUBE.

Paso a paso, cómo aprovechar el beneficio

El primer paso para iniciar el proceso consiste en ingresar al sitio web oficial del sistema de movilidad, disponible en la dirección de internet www.argentina.gob.ar/SUBE. Una vez dentro de la plataforma, el usuario que ya posea una cuenta debe iniciar sesión con su clave, mientras que aquellos que no figuren en el sistema deberán registrar sus datos personales por primera vez.

La funcionalidad específica para realizar el cruce de datos estará habilitada en la red a partir del martes 16 de junio y no tiene fecha de vencimiento. Una vez que el pasajero ingresa a su perfil personal, debe navegar por el menú de opciones de la pantalla, dirigirse a la sección denominada "Beneficios" y seleccionar la opción correspondiente a la franquicia por discapacidad.

El sistema web solicitará en ese momento la carga del código de identificación, por lo que el usuario tendrá que ingresar manualmente los diez dígitos numéricos que figuran en su credencial de salud. Esta base de datos funciona de manera coordinada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transporte para validar de forma automática y en tiempo real la autenticidad del documento ingresado.

Una vez completada la carga digital de los diez números, el beneficio del 100% de descuento quedará guardado de manera permanente en la tarjeta magnética seleccionada. A partir del 19 de junio, el pasajero solo deberá apoyar su plástico directamente sobre las pantallas de las ticketeadoras de colectivos y molinetes de trenes para validar el pase sin costo.

Las autoridades nacionales recordaron que este procedimiento informático es completamente opcional y busca agilizar el ingreso a las unidades de transporte público. Quienes encuentren dificultades para realizar el registro en la página web o prefieran no digitalizar sus datos, mantienen el derecho de viajar gratis exhibiendo el cartón original del CUD de forma presencial.