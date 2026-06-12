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Viernes, 12 de junio de 2026

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TRANSPORTE

Personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado

Será a partir del viernes 19 de junio. La bonificación del 100% se aplicará a través de la tarjeta SUBE.

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El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que a partir del 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado.

"A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin certificado

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El ministro coordinador detalló que las personas beneficiadas por la decisión podrán realizar el trámite necesario de vinculación a través del sitio web de la tarjeta SUBE.

"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", precisó Adorni.

Los motivos de la decisión

La decisión forma parte de un esquema de modernización promovido por el Gobierno nacional para simplificar el acceso al beneficio y evitar la presentación de documentación física durante los viajes.

Por su parte, la Secretaría de Transporte informó en un comunicado que también se persigue el fin de proteger los datos personales de los usuarios y reducir la posibilidad de fraudes vinculados al uso de documentación física

En la actualidad, quienes cuentan con el CUD deben mostrarlo al subir a un colectivo o al utilizar otro medio de transporte alcanzado por el régimen. 

Con el nuevo sistema, el descuento del 100% se aplicará automáticamente al apoyar la tarjeta SUBE, luego de que el certificado haya sido vinculado.

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