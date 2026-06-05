La peor combinación: vuelven el frío y las lluvias a Buenos Aires

Tras varias semanas marcadas por el buen tiempo, las condiciones meteorológicas sufrirán una modificación drástica en las próximas horas. Un frente frío comenzó a avanzar sobre la franja central del territorio argentino, trayendo consigo un pulso de inestabilidad que afectará de forma directa tanto a la provincia de Buenos Aires como a gran parte del país.

Este fenómeno provocará desde lloviznas persistentes hasta tormentas de variada intensidad, obligando a los ciudadanos a reconfigurar sus planes para las próximas jornadas.

Tormentas intensas en el interior bonaerense

El escenario más complejo se registrará en los sectores del interior provincial debido al avance de esta masa de aire. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un desmejoramiento que afectará de manera directa a las zonas del sureste y suroeste de la provincia de Buenos Aires.

En todas estas regiones de la provincia se anticipan lluvias continuas y tormentas aisladas capaces de generar valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros en un lapso de 48 horas. Las autoridades climáticas advirtieron, además, sobre la posibilidad de registrar picos localizados que superen ampliamente estas marcas estimadas.

Pronóstico extendido para el AMBA día por día

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, el impacto de este frente frío se presentará con menor magnitud, aunque será suficiente para mantener el cielo cubierto y obligar a salir con paraguas.

Sábado 6: La inestabilidad irá en aumento a lo largo de la jornada. Se prevén bancos de neblina matinales que reducirán la visibilidad, mientras que hacia la tarde y la noche las probabilidades de chaparrones y tormentas treparán hasta un 40% , con una temperatura máxima estimada en los 18 °C .

Domingo 7: Se consolidará como la jornada más inestable del fin de semana. Se esperan precipitaciones constantes a lo largo de todo el día, con probabilidades que oscilarán entre el 10% y el 40% . El descenso térmico se hará sentir con marcas que irán de los 13 °C de mínima a apenas 16 °C de máxima.

Lunes 8: El inicio de la semana laboral mantendrá el cielo cubierto, con marcas térmicas que oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 15 °C de máxima, bajo una baja probabilidad de lluvias aisladas de entre el 0% y el 10%.

El esquema diario del tiempo detalla cómo las probabilidades de lluvia se mantendrán elevadas hasta el domingo, dando paso a un enfriamiento generalizado a partir del lunes.

Martes 9: Se profundizará el ingreso de aire frío, provocando que la temperatura mínima descienda hasta los 11 °C , mientras que la máxima se mantendrá estable en los 15 °C , con un 0% de probabilidad de precipitaciones.

Miércoles 10: Las condiciones tenderán a estabilizarse paulatinamente, aunque el frío se hará sentir con fuerza. El panorama presentará cielo algo nublado, registrando una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C, marcando el afianzamiento del ambiente invernal en la región metropolitana.

Advertencia vial por baja visibilidad en rutas

Un factor clave a tener en cuenta para quienes deban transitar por rutas y accesos vehiculares de la provincia durante el fin de semana es la advertencia por visibilidad reducida. Debido a la intensa acumulación de humedad en las capas bajas de la atmósfera, se prevé la formación de densos bancos de niebla a partir del sábado.

Esta condición afectará de forma directa a amplios sectores del territorio de Buenos Aires, incluyendo los principales corredores viales que conectan el interior con la costa y los accesos urbanos. Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas extremar las medidas de precaución, encender luces antiniebla, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado entre vehículos para evitar accidentes.