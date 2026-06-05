Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuál será el día más complicado del fin de semana

Las lluvias regresan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de varios días sin precipitaciones. Según el pronóstico, el fin de semana estará marcado por condiciones inestables, con abundante nubosidad y hasta neblina en algunas zonas.

En la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, el mal tiempo inició el jueves con algunas lloviznas aisladas en distintos puntos y continúa este viernes. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla para el interior bonaerense.

Para hoy, que arrancó con neblina en varias zonas, se espera una temperatura máxima de 18 grados. Según pronóstico del organismo climático, durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Según el sitio especializado Meteored, las precipitaciones se concentrarían principalmente alrededor de la 1 y las 3 de la tarde, en forma de "lluvias débiles".

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo alternará entre nubes y algunos períodos de despeje, mientras que el agua dejaría de afectar al AMBA.

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires este fin de semana: neblina, nubes y lluvia, sin sol





Sábado

El sábado arrancará con neblina y baja visibilidad en gran parte del AMBA. Durante las primeras horas del día se espera una temperatura cercana a los 14 grados, con viento suave y un ambiente húmedo que marcará el inicio de un fin de semana inestable.

Con el paso de las horas, el termómetro subirá hasta los 18 grados, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Hacia la tarde aumentarán las chances de lluvias aisladas, un escenario que podría repetirse durante la noche, por lo que convendrá tener el paraguas a mano.

Pronóstico del tiempo para este sábado 6 de junio (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

Domingo

El domingo aparece como el día más complicado del fin de semana. Las condiciones inestables se mantendrán desde la madrugada y las probabilidades de lluvias estarán presentes durante buena parte de la jornada.

Por la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones en distintos sectores del AMBA, mientras que la temperatura rondará entre los 13 y los 16 grados. Además, el viento del este ganará intensidad, lo que reforzará la sensación de tiempo húmedo y gris durante gran parte del día.

El domingo será el día "más complicado" en lo que respecta a lluvias en Buenos Aires (Captura Servicio Meteorológico Nacional).

Lunes

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el lunes comenzaría con una mejora gradual. Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado, las probabilidades de lluvias serán bajas y las temperaturas se moverán entre los 13 y los 15 grados.

Otros modelos meteorológicos muestran, sin embargo, un panorama diferente. El sitio Meteored prevé lluvias débiles desde la madrugada y durante buena parte de la mañana, con acumulados que podrían superar los 10 milímetros y probabilidades de ocurrencia muy elevadas.

Según esa proyección, las condiciones recién comenzarían a mejorar hacia el final de la tarde, cuando el cielo pase a combinar nubes y algunos claros.