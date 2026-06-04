¿Habrá que sacar el paraguas? Cómo seguirá el clima esta semana en Buenos Aires y qué días se esperan lluvias

El comienzo de junio se presenta con un tiempo de carácter cambiante y condiciones que marcan una transición hacia el escenario invernal en la región central del país.

Tras jornadas donde la densa niebla matutina redujo drásticamente la visibilidad en calles y edificios, la gran incógnita de los ciudadanos gira en torno a las precipitaciones. Los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) despejan las dudas y confirman de qué manera regresará el agua a la provincia.

El pronóstico para el AMBA

Durante los días hábiles de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá un escenario de relativa estabilidad con temperaturas moderadas y vientos del sector este. Sin embargo, el panorama cambiará de cara al fin de semana. La evolución diaria revela cómo se comportará el tiempo hasta mediados de la semana próxima:

Viernes 5: Se anticipa un leve aumento térmico, alcanzando una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 14°C . Las nubes persistirán en el cielo con niveles de nubosidad alta, pero las chances de lluvias se mantendrán bajas, oscilando entre el 0% y el 10% .

Sábado 6: Será el día que marcará el regreso definitivo del agua a la región metropolitana. Aunque por la mañana las probabilidades de lluvia se ubican entre el 0% y 10%, hacia la tarde y la noche el clima se volverá inestable con precipitaciones aisladas que presentan entre un 10% y 40% de probabilidad de ocurrencia. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.

La evolución del tiempo día por día en el AMBA muestra la transición exacta de la humedad actual hacia el frente de tormentas que se instalará el sábado y el domingo.

Domingo 7: Se consolidará como la jornada más inestable del fin de semana en el área metropolitana. El SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones más intensos hacia la tarde y la noche, manteniendo una probabilidad de precipitación estimada de entre el 10% y 40% durante todo el día. Las temperaturas irán desde los 13°C hasta los 16°C .

Lunes 8: El comienzo de la semana próxima retornará a la estabilidad generalizada. La temperatura mínima descenderá hasta los 11°C y la máxima se posicionará en los 15°C . El cielo se presentará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias caerá a un rango de entre el 0% y 10% .

Martes 9: Se prevé la continuidad de condiciones frescas y nubladas. Las temperaturas se mantendrán con una mínima de 11°C y una máxima de 15°C . La probabilidad de precipitaciones quedará anulada en un 0% debido a que los vientos rotarán hacia el sur durante el fin de semana, incrementando la sensación de frío.

Miércoles 10: Se acentuará el enfriamiento matutino con una temperatura mínima que tocará los 10°C, mientras que la máxima ascenderá levemente hasta los 16°C. El cielo se mantendrá algo nublado y la probabilidad de precipitaciones se consolidará en un 0% tanto en las primeras horas como en la tarde y la noche.

Tormentas y chaparrones en el interior de la provincia de Buenos Aires

Fuera del límite del AMBA, el resto de la provincia de Buenos Aires experimentará un escenario de inestabilidad climática mayor y un mapa de precipitaciones más activo durante las próximas jornadas. El cronograma detallado por el SMN confirma que el desmejoramiento comenzó el miércoles por la tarde con lluvias localizadas sobre los sectores del suroeste y oeste provincial.

Para el jueves, el área de precipitaciones se ampliará hacia el norte bonaerense, zona para la cual se estipula el desarrollo de tormentas, siendo la región este la única que no anticipará lluvias durante este día. Finalmente, el viernes la inestabilidad se profundizará drásticamente en todo el territorio de la provincia; el organismo advirtió que se registrarán tormentas fuertes en las zonas del oeste, suroeste y sur de Buenos Aires, al tiempo que se anticipan chaparrones para el norte y lluvias sobre el este bonaerense.

La llegada del frente de tormentas afectará principalmente al interior bonaerense con lluvias fuertes localizadas en los sectores sur y oeste.

Recomendaciones viales ante el frente de tormentas

Ante el desarrollo de este frente de tormentas y la persistencia de bancos de niebla en el norte y este de la provincia, las autoridades meteorológicas y de vialidad emitieron una serie de advertencias para los usuarios de la red vial.

Se recomienda extremar los recaudos al momento de conducir por rutas y autopistas, reducir la velocidad máxima permitida, mantener una distancia prudencial entre vehículos y circular siempre con las luces bajas encendidas para evitar accidentes ante la drástica reducción de la visibilidad.