Cambió el pronóstico en Buenos Aires y vuelven las lluvias: ¿Cuándo "se cae el cielo"?

Tras varias jornadas marcadas por la alta humedad, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hacia el fin de semana se espera el regreso de las lluvias, aunque en forma aislada y con variaciones en la intensidad. Este cambio también estará acompañado por un leve descenso en las temperaturas.

Cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires

El viernes 5 de junio se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, aunque sin probabilidad de lluvias a la vista. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 grados de máxima. El viento soplará leve y no se esperan cambios bruscos en las condiciones generales.

El pronóstico del tiempo anticipó que parte de sábado y todo el día del domingo tendrán probabilidad de lluvias aisladas.

Para el sábado 6, en tanto, se prevé un aumento de la inestabilidad. La jornada comenzará con cielo cubierto y hacia la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, especialmente en la segunda mitad del día.

El domingo 7 continuará con condiciones similares, aunque con mayor presencia de lluvias durante distintos momentos de la jornada. Se esperan precipitaciones aisladas tanto por la mañana como hacia la noche. La temperatura descenderá levemente, con una mínima de 13 grados y una máxima de 16 grados. La probabilidad de lluvias también se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Cómo seguirá el clima en el inicio de la semana

De cara al comienzo de la semana, el SMN anticipa una mejora en las condiciones del tiempo.

El comienzo de semana tendrá condiciones estables en el clima, con un leve de descenso de temperatura.

El lunes 8 se presentará con cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas irán de los 11 grados de mínima a los 15 grados de máxima.

El martes 9, en tanto, mantendrá un panorama similar, con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas. Las marcas térmicas se mantendrán estables, con una mínima de 11 grados y una máxima de 15 grados.