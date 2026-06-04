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Jueves, 4 de junio de 2026

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CLIMA

Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por lluvias en Buenos Aires y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por precipitaciones de variada intensidad que afectará a varias provincias del centro y norte del país. Más detalles, en la nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 4 de junio una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán.

Hay alerta amarilla por lluvias en varias provincias del país (Imagen captura).
Hay alerta amarilla por lluvias en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica", destacó.

Ante esta situación, el SMN compartió algunas recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, el organismo advirtió que para el viernes también se espera una alerta amarilla por lluvias, que afectará a zonas de Buenos Aires -incluso a más localidades del centro-, La Pampa, Córdoba y San Luis.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves iniciará con cielo nublado. Se espera un clima fresco a templado, ventoso y el cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 17°C.

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