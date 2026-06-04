Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por lluvias en Buenos Aires y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 4 de junio una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta nivel amarillo por lluvias que rige para Buenos Aires -en su sector sur y oeste-, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Tucumán.

Hay alerta amarilla por lluvias en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En algunas zonas las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica", destacó.

Ante esta situación, el SMN compartió algunas recomendaciones para mantener a la sociedad protegida y resguardada como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, el organismo advirtió que para el viernes también se espera una alerta amarilla por lluvias, que afectará a zonas de Buenos Aires -incluso a más localidades del centro-, La Pampa, Córdoba y San Luis.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves iniciará con cielo nublado. Se espera un clima fresco a templado, ventoso y el cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 17°C.