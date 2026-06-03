¡Se viene otro temporal! Alertan por 3 días de lluvias, tormentas y vientos fuertes

Tras un mayo caracterizado por la falta de lluvias en amplias zonas del país, el inicio de junio muestra un panorama completamente diferente para el clima. Los especialistas anticipan la llegada de un período de inestabilidad que podría extenderse durante varios días, con precipitaciones, tormentas, ráfagas de viento y un importante descenso térmico en distintas provincias.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse entre el jueves y el viernes. En ese lapso, un frente frío avanzará desde el sur argentino hacia el centro del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas que abarcarán una extensa porción del territorio nacional y se prolongarían durante gran parte del fin de semana.

Frío y lluvias desde la Patagonia

Mientras, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias persistentes para sectores cordilleranos de Chubut, Río Negro y Neuquén. En esas áreas se prevén acumulados de entre 10 y 15 milímetros, aunque no se descarta que en algunos puntos las precipitaciones superen esos registros.

Las primeras manifestaciones del sistema frontal se concentrarán sobre la cordillera patagónica. Entre las zonas bajo alerta se encuentran la Cordillera de Cushamen, en Chubut; los departamentos rionegrinos de Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó; y las regiones neuquinas de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé.

Se viene un fin de semana pasado por agua en el AMBA.

Avanza el fenómeno climático

Con el correr de las horas, el fenómeno avanzará hacia la región central del país. Córdoba, La Pampa y buena parte de la provincia de Buenos Aires aparecen entre las áreas con mayores probabilidades de recibir lluvias y tormentas.

Los modelos meteorológicos estiman acumulados significativos entre jueves y viernes. En el centro y sudeste bonaerense podrían registrarse hasta 40 milímetros de lluvia. Para el noroeste de la provincia de Buenos Aires se prevén valores de entre 30 y más de 40 milímetros, mientras que en La Pampa y el sur cordobés los registros oscilarían entre 20 y 50 milímetros.

En el noroeste argentino también se esperan precipitaciones, con acumulados generales de entre 10 y 20 milímetros y algunos sectores que podrían acercarse a los 50 milímetros. Hacia el domingo, el norte del Litoral sumaría lluvias con valores de hasta 20 milímetros.

Otro de los aspectos destacados del pronóstico es la posibilidad de que se produzcan las primeras nevadas importantes de la temporada en el oeste de Cuyo y en sectores del noroeste patagónico, una situación especialmente esperada por los centros de esquí de la región.

Habrá nevadas en algunas regiones del país.

Temporal en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en tanto, los próximos días continuarán dominados por la humedad, la nubosidad y la presencia de nieblas durante las primeras horas de la mañana. Aunque se esperan algunas mejoras temporarias entre el miércoles y el viernes, el ambiente permanecerá inestable.

Las temperaturas se moverán en un rango moderado, con mínimas y máximas estimadas entre 13°C y 18°C. Sin embargo, el sábado aparece como la jornada de mayor complejidad desde el punto de vista meteorológico.

Las proyecciones indican que la probabilidad de precipitaciones podría alcanzar el 80%, con lluvias intermitentes, lloviznas y chaparrones a lo largo del día. Además, la humedad se mantendría en niveles extremadamente elevados.

El pronóstico del SMN para CABA y alrededores.

Entre las características previstas para el fin de semana sobresalen las lluvias desde las primeras horas del sábado, cielos mayormente cubiertos, humedad cercana al 100% y condiciones de inestabilidad que continuarían durante el domingo.

Para el AMBA se esperan acumulados de entre 10 y 30 milímetros, lo que convertiría a este episodio en el evento de lluvias más importante registrado en la región desde el comienzo de junio.