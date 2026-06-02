¿Llega la lluvia o vuelve el sol? Cómo sigue el clima en Buenos Aires y qué dice el pronóstico

La incertidumbre respecto al estado del tiempo suele modificar las rutinas de trabajo, los viajes y las actividades al aire libre.

Tras jornadas donde la nubosidad y la humedad jugaron un papel preponderante, las actualizaciones del pronóstico traen certezas para organizar la semana.

Estabilidad y marcas térmicas en ascenso para Buenos Aires





Para Buenos Aires, la incógnita sobre el agua queda completamente descartada, ya que se anticipa un período de estabilidad y temperaturas templadas en las tardes. La evolución del clima día por día se estructurará de la siguiente manera:

Martes 2 de junio: la jornada transcurre con una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 10 , registrando un porcentaje de probabilidad de lluvias prácticamente nulo, de entre el 0% y el 10% durante la tarde.

Miércoles 3 de junio: se prevé una mañana con 12 grados de mínima y una tarde que alcanzará los 17 de máxima, con un estricto 0% de probabilidades de lluvias y cielos que alternarán entre algo nublados y despejados.

Jueves 4 de junio: el termómetro continuará en ascenso, marcando una mínima de 14 grados y una máxima que trepará hasta los 18 bajo un cielo algo a mayormente nublado, sosteniendo el 0% de chances de precipitaciones.

La ciudad de Buenos Aires registrará una semana de marcada estabilidad climática, con tardes despejadas y marcas térmicas en ascenso que rozarán los 20 grados hacia el viernes.

Viernes 5 de junio: se consolidará como el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que llegará a los 20 , manteniéndose el tiempo seco.

Sábado 6 y domingo 7 de junio: el fin de semana presentará un leve descenso térmico con máximas de 18 y 15 grados respectivamente, acompañadas de mínimas de 15 y 11 grados , mostrando una probabilidad marginal de lluvias aisladas de entre el 0% y el 10% .

Lunes 8 de junio: se iniciará la nueva semana laboral con un ambiente más fresco, registrando una mínima de 12 grados, una máxima de 14 y un 0% de probabilidad de caída de agua.

Tormentas en el interior bonaerense: los días y las zonas afectadas por el agua





A diferencia del panorama seco que experimentará Buenos Aires, los mapas interactivos del Servicio Meteorológico Nacional revelan que el agua sí se hará presente con fuerza en otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

El día clave en que se desatará la inestabilidad en el interior provincial será el jueves 4 de junio. La evolución de las precipitaciones afectará a las siguientes regiones según la franja horaria:

Madrugada y mañana del jueves 4

De acuerdo con el mapa de previsión para las primeras horas del jueves, los fenómenos climáticos (representados con íconos oficiales de nubes, lluvia y descargas eléctricas) comenzarán a desarrollarse de forma localizada sobre las zonas del centro y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

E l Servicio Meteorológico Nacional muestra el avance de tormentas eléctricas generalizadas sobre el centro, oeste y sur de la provincia.

Tarde y noche del jueves 4

Hacia la segunda mitad del día, las condiciones de inestabilidad se profundizarán y el área de tormentas se expandirá de manera notoria. El mapa técnico para la tarde y la noche muestra que los íconos de tormentas eléctricas acompañadas de lluvia cubrirán de forma generalizada las regiones del centro, el oeste y el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que el noreste provincial y el área lindante al Río de la Plata permanecerán al margen de las alertas eléctricas.