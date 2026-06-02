Clima de hoy, martes 2 de junio: jornada fresca, parcialmente nublada y buen tiempo, ¿cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 2 de junio se espera una jornada con ambiente fresco, un cielo parcialmente nublado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada comenzará con un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente cubierto. Se espera un aumento de la nubosidad sobre el final de la jornada. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará hasta los 15°C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima en los próximos días (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que a lo largo de esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

por su parte, el miércoles se espera una jornada fresca, ventosa y con cielo algo a parcialmente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 16 grados.

Por último, el jueves arrancará con un ambiente frío a templado y con el cielo nublado, en las primeras horas del día. Se espera un buen tiempo. La temperatura rondará entre 13°C y 18°C.