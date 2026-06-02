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Martes, 2 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PRONÓSTICO

Clima de hoy, martes 2 de junio: jornada fresca, parcialmente nublada y buen tiempo, ¿cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se espera una nueva jornada con temperaturas frescas, nubosidad variable y con buenas condiciones climáticas. Conocé los detalles en la nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 2 de junio se espera una jornada con ambiente fresco, un cielo parcialmente nublado y buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada comenzará con un ambiente frío a fresco, con cielo parcialmente cubierto. Se espera un aumento de la nubosidad sobre el final de la jornada. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima llegará hasta los 15°C.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima en los próximos días (Imagen captura).
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió cómo estará el clima en los próximos días (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que a lo largo de esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

 por su parte, el miércoles se espera una jornada fresca, ventosa y con cielo algo a parcialmente nublado. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 16 grados.

Por último, el jueves arrancará con un ambiente frío a templado y con el cielo nublado, en las primeras horas del día. Se espera un buen tiempo. La temperatura rondará entre 13°C y 18°C

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