Decretaron un feriado inesperado para este martes 2 de junio por el aniversario de Lobos

El gobierno bonaerense confirmó la implementación de un feriado local para este martes 2 de junio en el partido de Lobos, con motivo de celebrarse el 224° aniversario de la fundación de dicha localidad.

La medida alterará el normal funcionamiento de las actividades habituales en la comuna, reconocida históricamente por ser el lugar de nacimiento del ex presidente Juan Domingo Perón.

Alcance del asueto administrativo

La resolución dispuesta por las autoridades provinciales para conmemorar el trazado urbano alcanza de manera obligatoria a todos los trabajadores estatales, las dependencias de la administración pública municipal y las sucursales del Banco Provincia que operan dentro del territorio del partido.

Por el contrario, para los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la actividad privada, el cese de actividades no será obligatorio.

Los comercios y las empresas de la región mantendrán sus puertas abiertas según la decisión final de cada empleador.

Cronograma de los festejos oficiales

Las actividades conmemorativas del martes se iniciarán por la mañana en el Templo Nuestra Señora del Carmen, donde se rendirá tributo a los fundadores locales.

Paralelamente, se acoplarán las celebraciones correspondientes al ámbito nacional por el Día del Bombero Voluntario Argentino.

Los eventos centrales de mayor concurrencia masiva fueron postergados para el fin de semana, al tiempo que el acto protocolar será el próximo domingo en la Plaza 1810, previo al inicio del tradicional desfile de las fuerzas vivas e institucionales del partido bonaerense.