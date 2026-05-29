El inesperado feriado que forma un fin de semana largo: ¿Cuándo es y a quiénes alcanza?

Luego del fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, los argentinos desean conocer cuánto falta para el próximo feriado.

Cuando comience junio, un importante grupo de ciudadanos bonaerenses contará con un sorpresivo descanso adicional que permitirá desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.

¿Cuándo será el próximo "finde" largo?

Los habitantes de la localidad bonaerense de Puán contarán con un asueto administrativo el próximo viernes 5 de junio debido a la celebración del 150.° aniversario fundacional, por lo que tendrán una semana habitual más corta.

Esta medida afectará principalmente a los trabajadores de las entidades públicas y a quienes cumplen funciones en las sucursales de Banco Provincia, ya que estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.

La localidad de Puán celebrará 150 años desde su fundación.

La fundación oficial de Puán comenzó el 5 de junio de 1876, con la instalación de un campamento militar en esa zona. La medida fue tomada por el coronel Salvador Maldonado y fue el puntapié inicial para la posterior urbanización.

Desde el municipio de la localidad del sudeste bonaerense confirmaron que a lo largo de la jornada se realizarán actividades al aire libre, recitales, propuestas culturales y encuentros históricos. Podrán disfrutarla los residentes como quienes decidan visitar este destino.

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