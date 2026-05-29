El inesperado feriado que forma un fin de semana largo: ¿Cuándo es y a quiénes alcanza?
Una localidad bonaerense tendrá un descanso extra por la conmemoración de una festividad local. Conocé los detalles.
Luego del fin de semana largo por la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, los argentinos desean conocer cuánto falta para el próximo feriado.
Cuando comience junio, un importante grupo de ciudadanos bonaerenses contará con un sorpresivo descanso adicional que permitirá desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.
¿Cuándo será el próximo "finde" largo?
Los habitantes de la localidad bonaerense de Puán contarán con un asueto administrativo el próximo viernes 5 de junio debido a la celebración del 150.° aniversario fundacional, por lo que tendrán una semana habitual más corta.
Esta medida afectará principalmente a los trabajadores de las entidades públicas y a quienes cumplen funciones en las sucursales de Banco Provincia, ya que estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.
La fundación oficial de Puán comenzó el 5 de junio de 1876, con la instalación de un campamento militar en esa zona. La medida fue tomada por el coronel Salvador Maldonado y fue el puntapié inicial para la posterior urbanización.
Desde el municipio de la localidad del sudeste bonaerense confirmaron que a lo largo de la jornada se realizarán actividades al aire libre, recitales, propuestas culturales y encuentros históricos. Podrán disfrutarla los residentes como quienes decidan visitar este destino.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.