El Gobierno confirmó cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo: acá está el calendario oficial

Después del fin de semana largo por el 25 de Mayo, muchas personas ya comenzaron a revisar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso de junio y cómo quedarán distribuidos los feriados durante el mes.

Además de representar una oportunidad para organizar escapadas o descansar algunos días, también impactarán en los cronogramas laborales, escolares y administrativos.

¿Cuáles son los feriados de junio del calendario oficial?

¿Cuáles son los feriados de junio del calendario oficial?

El próximo feriado nacional de junio será el correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, una fecha que originalmente se conmemora el 17 de junio pero que en 2026 se trasladará al lunes 15 para generar un fin de semana largo. De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso en distintos puntos del país.

La fecha recuerda a una de las figuras más importantes de la historia argentina durante las guerras por la Independencia. El militar salteño tuvo un rol fundamental en la defensa del norte del país frente a las invasiones realistas y fue clave para impedir el avance español mientras se desarrollaban las campañas libertadoras impulsadas por otros próceres.

Pocos días después llegará otro feriado nacional muy importante dentro del calendario argentino: el Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano, su creador. Sin embargo, este año la fecha caerá sábado, por lo que no generará un nuevo fin de semana largo ni se trasladará a otro día.

20 de junio: feriado por el Día de la Bandera

Es una de las fechas patrias más representativas del país y suele estar acompañado por actos escolares, promesas de lealtad a la bandera y distintas celebraciones oficiales. La figura de Belgrano ocupa un lugar central dentro de la historia argentina no solo por la creación del símbolo patrio, sino también por su participación en el proceso de Independencia y su rol político y militar durante aquellos años.

Feriados que restan para el 2026