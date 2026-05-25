El Gobierno confirmó cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo: acá está el calendario oficial
Junio vendrá con dos feriados que darán un fin de semana largo y un día extra ideal para descansar, organizar viajes cortos o aprovechar una pausa antes de la segunda mitad del año.
Después del fin de semana largo por el 25 de Mayo, muchas personas ya comenzaron a revisar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso de junio y cómo quedarán distribuidos los feriados durante el mes.
Además de representar una oportunidad para organizar escapadas o descansar algunos días, también impactarán en los cronogramas laborales, escolares y administrativos.
¿Cuáles son los feriados de junio del calendario oficial?
El próximo feriado nacional de junio será el correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, una fecha que originalmente se conmemora el 17 de junio pero que en 2026 se trasladará al lunes 15 para generar un fin de semana largo. De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso en distintos puntos del país.
La fecha recuerda a una de las figuras más importantes de la historia argentina durante las guerras por la Independencia. El militar salteño tuvo un rol fundamental en la defensa del norte del país frente a las invasiones realistas y fue clave para impedir el avance español mientras se desarrollaban las campañas libertadoras impulsadas por otros próceres.
Pocos días después llegará otro feriado nacional muy importante dentro del calendario argentino: el Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en homenaje al fallecimiento de Manuel Belgrano, su creador. Sin embargo, este año la fecha caerá sábado, por lo que no generará un nuevo fin de semana largo ni se trasladará a otro día.
Es una de las fechas patrias más representativas del país y suele estar acompañado por actos escolares, promesas de lealtad a la bandera y distintas celebraciones oficiales. La figura de Belgrano ocupa un lugar central dentro de la historia argentina no solo por la creación del símbolo patrio, sino también por su participación en el proceso de Independencia y su rol político y militar durante aquellos años.
Feriados que restan para el 2026
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.