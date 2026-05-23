Se viene un finde largo ideal: el clima acompaña con buenas condiciones en el AMBA

Con la llegada del último fin de semana de mayo y el feriado del lunes 25, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene estable, con temperaturas frescas por la mañana y condiciones mayormente agradables por la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.



Sábado 23 de mayo

El sábado se presentará con cielo mayormente nublado en el AMBA, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados por la tarde.

El viento será leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando del noreste y del este, lo que contribuirá a una jornada estable pero fresca.

Domingo 24 de mayo

El domingo continuará con condiciones similares, aunque con una leve mejora en la sensación térmica. Se espera un día sin lluvias, con cielo algo nublado.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados durante la tarde, con vientos leves del sector noreste.

Lunes 25 de mayo (feriado)

El lunes feriado por el Día de la Revolución de Mayo se perfila como la jornada más agradable del fin de semana largo. El día comenzará fresco, con una mínima de 12 grados, pero hacia la tarde la temperatura podría llegar a los 18 grados.

Con cielo parcialmente nublado y sin previsión de lluvias, el cierre del "finde XL" aparece como ideal para actividades al aire libre, paseos o reuniones familiares.