Conmoción en Florencio Varela: un gato murió tras un violento ataque y hay tres investigados

La Justicia investiga un grave hecho de maltrato animal ocurrido en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, donde un gato de 10 años murió luego de haber sido atacado presuntamente por tres personas, según denunciaron sus propietarios.



El episodio ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo sobre la calle Alemania, casi esquina Dessy. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el animal se encontraba sobre un paredón cuando fue agredido.

Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, material que fue incorporado a la causa judicial y permitió avanzar con distintas medidas de prueba.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº2 de Florencio Varela, conducida por el fiscal Federico Pagliuca, con intervención de la DDI local, que llevó adelante tareas para reconstruir el ataque e identificar a los presuntos responsables.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, ya se realizaron allanamientos en tres domicilios, donde se secuestraron elementos de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular. Los tres sospechosos fueron identificados y notificados de la causa judicial.

En paralelo, la necropsia practicada en La Plata determinó que el animal presentaba fracturas craneales y lesiones en distintas partes del cuerpo, además de hemorragias y pérdida de masa encefálica.

El informe forense concluyó que la muerte se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por politraumatismos severos.

La causa fue caratulada como maltrato animal y continúa en etapa de investigación judicial. Los sospechosos son mayores de edad y, por el momento, no trascendieron sus identidades.