Sigue el conflicto en la línea 148: se paralizó otra vez el servicio

La línea 148 volvió a quedar paralizada este miércoles, en medio de un conflicto que se arrastra desde hace varios meses y que en los últimos días sumó nuevos episodios de tensión entre la empresa prestataria y sectores gremiales. La situación afecta a miles de usuarios que diariamente utilizan el servicio para trasladarse entre distintos puntos del sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa Misión Buenos Aires había difundido este martes un comunicado en el que responsabilizó a delegados sindicales por la interrupción del servicio y denunció daños en varias unidades tras inspecciones realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según indicó la firma, las complicaciones actuales forman parte de un escenario de conflictos internos y problemas económicos heredados de la prestataria anterior.

Desde la compañía señalaron que, luego de varios meses marcados por deudas salariales y dificultades operativas, habían logrado recuperar parcialmente el funcionamiento de la línea. Sin embargo, remarcaron que aún persisten obstáculos que impiden la normalización definitiva del servicio.

En el comunicado difundido durante las últimas horas, Misión Buenos Aires sostuvo que ciertos sectores gremiales continúan "obstaculizando el funcionamiento normal" de la línea y advirtió sobre hechos de vandalismo y roturas registradas en colectivos mientras se desarrollaban controles de la CNRT.

La paralización de este miércoles profundizó la incertidumbre entre los pasajeros, quienes desde hace semanas padecen demoras, reducción de frecuencias y suspensión de recorridos. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre cuándo podría restablecerse el servicio de manera completa.