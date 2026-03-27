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Viernes, 27 de marzo de 2026

Incertidumbre por la línea 148: prometen definir nueva empresa la próxima semana

Funcionarios buscaron llevar tranquilidad al asegurar que no está previsto eliminar el servicio.

Redacción FMQ

Choferes de la línea 148 se movilizaron este jueves junto al gremio de la UTA hacia el Ministerio de Transporte, en medio de la creciente preocupación por la continuidad del servicio. La protesta fue impulsada por delegados que denunciaron que el Gobierno tendría la intención de cerrar la línea, lo que generó incertidumbre entre los trabajadores y usuarios habituales.

La manifestación culminó con una reunión entre representantes del sector y autoridades del Ministerio. Según informaron los delegados, durante el encuentro los funcionarios buscaron llevar tranquilidad al asegurar que no está previsto eliminar el servicio que la línea 148 prestaba hasta hace tres meses.

"Luego de más de 90 días, la Autoridad de Aplicación (Secretaria de Transporte) se ha comprometido a llegar a una solución que ampare a los 500 trabajadores y sus familias" el miércoles 1 de abril, aseguró la UTA mediante un comunicado.

En ese marco, las autoridades indicaron que durante la próxima semana se definirá qué empresa o empresas se harán cargo del recorrido, lo que permitiría restablecer la normalidad del servicio. Sin embargo, los trabajadores se mantienen en estado de alerta a la espera de definiciones concretas que garanticen la continuidad laboral y la prestación para los usuarios.

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