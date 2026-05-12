Quilmes: comenzó el Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026

Este lunes, y con la participación de la intendenta interina local, Eva Mieri, se dio inicio formalmente al Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026, que se llevará adelante en el distrito por quinto año consecutivo desde mayo hasta agosto inclusive, con el objetivo de tener una ciudad más limpia.



"Hoy estamos acá en Bernal supervisando el comienzo del Programa de Poda Correctiva y Responsable que estamos llevando adelante en distintos barrios de Quilmes de manera simultánea; es un trabajo planificado que se realiza de Mayo a Agosto para cuidar el arbolado, prevenir riesgos, despejar luminarias y mejorar el espacio público. Estamos trabajando todos los días en cada rincón del distrito podando, haciendo mantenimiento y retirando las ramas de forma inmediata para mantener limpio y ordenado cada barrio", señaló Eva, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, y su par de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Roberto Gaudio aseveró: "Este programa es importante por el cuidado del ambiente y del arbolado urbano, pero también por el tema de despeje de luminarias, que a lo mejor los vecinos con muy buena voluntad quieren hacerlo por mano propia o contratar a alguien, y esa poda no siempre la hacen los profesionales. Nosotros lo que hacemos es realizar la poda con el cuidado necesario, así que si algún vecino tiene la intención de llevar adelante esta tarea, que sepa que va a estar el municipio llegando a la puerta de su casa para eso".

Durante la jornada se realizaron tareas de poda correctiva en distintos sectores de Bernal y Ezpeleta, incluyendo el cuadrante comprendido por las calles Carabelas, Lebensohn, Roque Sáenz Peña y Las Heras, donde además se llevó adelante un operativo coordinado junto a los Programas de "Recolección de Voluminosos" y a "Menos Basura Más Comunidad" con el objetivo de garantizar el retiro inmediato de restos de poda, fortalecer la limpieza urbana y prevenir la formación de microbasurales.

El operativo se implementa mediante un esquema territorial organizado por zonas y cuadrantes, abarcando Bernal, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta, con siete grupos de trabajo activos por día, trabajando de lunes a sábado. Cada cuadrilla cuenta con camión volcador, chipeadora, motosierras, herramientas especiales, equipos de seguridad y personal capacitado.