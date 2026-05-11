Nuevo aporte solidario en el Hospital de Quilmes: donaron una heladera para el sector de Maternidad

La Cooperadora del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes realizó la entrega de una heladera destinada a la sala de médicos del área de Maternidad y Neonatología, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal de salud que trabaja en uno de los sectores más sensibles y demandantes del centro de salud.

La nueva unidad será utilizada por los profesionales para conservar viandas y alimentos durante las extensas jornadas de trabajo, en una acción que desde la Cooperadora definieron como parte de un acompañamiento constante a las necesidades cotidianas del hospital.

Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora, destacó la importancia del aporte y señaló que "cada aporte que realizamos tiene un propósito claro: acompañar al hospital, fortalecer sus servicios y contribuir a que los profesionales de la salud puedan desarrollar su tarea en mejores condiciones".

"Esta heladera, aunque pueda parecer un elemento simple, representa una mejora concreta para quienes pasan muchas horas cuidando la salud de madres, recién nacidos y familias", agregó.

Desde la entidad remarcaron que las acciones que impulsan no solo apuntan a colaborar con equipamiento médico, sino también a mejorar aspectos diarios que impactan directamente en el bienestar del personal sanitario.

Por su parte, el jefe de Neonatología, doctor Eduardo Otero, agradeció la donación y expresó: "Para el equipo médico, contar con un espacio adecuado para guardar sus alimentos durante la jornada es muy importante. Son detalles que hacen a la calidad del trabajo diario y al cuidado de quienes también cuidan".

En la misma línea, el doctor Fernando Montí sostuvo que "esta heladera responde a una necesidad concreta del servicio" y remarcó que mejorar las condiciones de trabajo del personal "también es fortalecer la atención hospitalaria".

La entrega se realizó en el marco de las distintas acciones solidarias y de gestión de recursos que la Cooperadora viene desarrollando para acompañar a los diferentes servicios del Hospital de Quilmes y colaborar tanto con la atención a los pacientes como con el bienestar de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud.