Siguen los reiterados cortes de luz en San Francisco Solano

Vecinos de San Francisco Solano denunciaron extensos cortes de energía eléctrica que afectaron a casi 800 usuarios durante el sábado, dejando a numerosas familias sin suministro por más de 12 horas consecutivas.



Si bien el servicio comenzó a restablecerse parcialmente durante la jornada, el problema persistió el domingo para otros cientos de usuarios que continuaban sin electricidad en distintos sectores de la localidad.

La situación volvió a repetirse anoche en el barrio Los Eucaliptos, donde se registraron nuevos cortes que se extendieron durante la madrugada y continúan hasta esta mañana, según relataron vecinos afectados.

Los reclamos apuntan a la falta de respuestas y a la demora en la normalización total del servicio, en medio de jornadas marcadas por las bajas temperaturas y las dificultades que provoca la falta de energía en hogares y comercios.