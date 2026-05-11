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Lunes, 11 de mayo de 2026

Siguen los reiterados cortes de luz en San Francisco Solano

Los reclamos apuntan a la falta de respuestas y a la demora en la normalización total del servicio.

Redacción FMQ

Vecinos de San Francisco Solano denunciaron extensos cortes de energía eléctrica que afectaron a casi 800 usuarios durante el sábado, dejando a numerosas familias sin suministro por más de 12 horas consecutivas.

Si bien el servicio comenzó a restablecerse parcialmente durante la jornada, el problema persistió el domingo para otros cientos de usuarios que continuaban sin electricidad en distintos sectores de la localidad.

La situación volvió a repetirse anoche en el barrio Los Eucaliptos, donde se registraron nuevos cortes que se extendieron durante la madrugada y continúan hasta esta mañana, según relataron vecinos afectados.

Los reclamos apuntan a la falta de respuestas y a la demora en la normalización total del servicio, en medio de jornadas marcadas por las bajas temperaturas y las dificultades que provoca la falta de energía en hogares y comercios.

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