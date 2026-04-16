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Jueves, 16 de abril de 2026

Explosión de transformador en San Francisco Solano: cortes de luz y caída de postes

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 863 y 898, en Los Eucaliptus.

Redacción FMQ

Un transformador explotó en el barrio Los Eucaliptus, en San Francisco Solano, generando múltiples problemas en la zona. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 863 y 898.

El incidente obligó a la intervención de bomberos y personal de Edesur, que trabajó con camiones elevadores y vehículos de apoyo. Durante las maniobras para solucionar el problema, se produjo la caída de más postes, lo que agravó la situación: hubo cortes de energía para los vecinos y daños materiales, incluyendo la reja de una escuela cercana.

Con el correr de las horas, el equipo dañado fue reemplazado y montado en una nueva columna de hormigón. Además, el área de alumbrado público municipal tuvo que intervenir para asegurar cables de luminarias que habían quedado colgando en la vía pública.

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