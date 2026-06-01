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Lunes, 1 de junio de 2026

El servicio del Tren Roca fue restablecido tras una interrupción por un accidente

El episodio sucedió cerca de las 7 de la mañana de este lunes 1º de junio.

Redacción FMQ
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El servicio del ramal La Plata vía Quilmes de la línea Roca, que une la ciudad de La Plata con Plaza Constitución, volvió a funcionar con normalidad luego de permanecer interrumpido durante la mañana de este lunes debido a un accidente ocurrido en el cruce ferroviario de calles 1 y 38, en Tolosa.

Según informaron fuentes ferroviarias a través de las redes sociales, la circulación de las formaciones se vio afectada entre las estaciones Constitución y Tolosa por la colisión de una persona en el paso a nivel de calle 38. Como consecuencia, el servicio operó de manera limitada y generó demoras y complicaciones para miles de pasajeros que utilizan diariamente este medio de transporte.

El incidente fue reportado alrededor de las 7 de la mañana y, tras la intervención de los equipos de emergencia y los procedimientos correspondientes, las tareas en el lugar permitieron restablecer gradualmente la circulación de los trenes.

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