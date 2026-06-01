El servicio del Tren Roca fue restablecido tras una interrupción por un accidente

El servicio del ramal La Plata vía Quilmes de la línea Roca, que une la ciudad de La Plata con Plaza Constitución, volvió a funcionar con normalidad luego de permanecer interrumpido durante la mañana de este lunes debido a un accidente ocurrido en el cruce ferroviario de calles 1 y 38, en Tolosa.

Según informaron fuentes ferroviarias a través de las redes sociales, la circulación de las formaciones se vio afectada entre las estaciones Constitución y Tolosa por la colisión de una persona en el paso a nivel de calle 38. Como consecuencia, el servicio operó de manera limitada y generó demoras y complicaciones para miles de pasajeros que utilizan diariamente este medio de transporte.

El incidente fue reportado alrededor de las 7 de la mañana y, tras la intervención de los equipos de emergencia y los procedimientos correspondientes, las tareas en el lugar permitieron restablecer gradualmente la circulación de los trenes.