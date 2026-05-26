El Tren Roca circula con demoras en tres ramales tras un accidente que paralizó las vías por horas

El servicio de la línea del Tren Roca registró demoras y cancelaciones en varios de sus ramales durante este martes debido a una colisión con una persona ocurrida entre las estaciones de Lanús y Gerli.

Según informó la empresa estatal Trenes Argentinos, el trágico hecho se produjo alrededor de las 6:54 de la mañana, interrumpiendo el flujo habitual de las formaciones en plena hora pico y afectando a miles de pasajeros que se dirigían hacia la terminal de Constitución.

Demoras judiciales en el peritaje

La normalización de las vías se vio severamente demorada debido a los tiempos requeridos por la Justicia para llevar a cabo los peritajes correspondientes en el lugar del siniestro.

Esta situación obligó a mantener inutilizadas dos de las vías principales durante más de cuatro horas, hasta que pasadas las 11 de la mañana las autoridades finalizaron las tareas y se procedió a retirar el cuerpo.

Durante la primera mitad del día, las complicaciones alcanzaron de forma generalizada a los ramales que conectan con Alejandro Korn, Ezeiza, Bosques (tanto por la vía Temperley como por la vía Quilmes) y la ciudad de La Plata.

Estado actual del servicio

Con el correr de las horas y el avance de los trabajos operativos para restablecer la circulación, el sistema ferroviario comenzó a regularizar su funcionamiento de manera paulatina.

De acuerdo con el último reporte emitido por la entidad oficial a las 16:06 horas, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley continúan circulando con demoras producto de las secuelas operativas del accidente.

En tanto, las autoridades confirmaron que el resto de los componentes de la línea Roca ya realiza sus recorridos con la frecuencia habitual.