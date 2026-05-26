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Martes, 26 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
CONSTITUCIÓN

Volver a casa, muy complicado: demoras y cancelaciones en todos los ramales del Tren Roca

El colapso de esa línea generó demoras y largas filas para tomar colectivos tras un siniestro en la estación de Gerli. Crónica dialogó con usuarios.

Miles de usuarios del tren Roca sufrieron demoras en una jornada de caos para el servicio ferroviario, luego de que la línea se paralizara en Constitución. Crónica dialogó con pasajeros varados. 

La alteración del cronograma habitual se desencadenó tras un grave incidente operativo en la estación de Gerli. Allí, una formación colisionó con un peatón alrededor de las 06:54, que obligó a detener la marcha de los trenes para permitir el inicio de las tareas de peritaje.

Como resultado directo del operativo de emergencia, la empresa suspendió la circulación en los ramales Alejandro Korn, Ezeiza, La Plata y Bosques vía Temperley. Esta medida preventiva interrumpió el flujo principal de transporte hacia la Ciudad de Buenos Aires, que dejó a los pasajeros sin su medio de traslado habitual hacia sus lugares de destino.

"Está todo demorado, voy hacia Monte Grande pero tampoco llegan los colectivos", sostuvo a Crónica una mujer, a la espera de novedades en la estación de Constitución. 

El impacto sobre la masa de usuarios se evidenció de inmediato con andenes saturados y andanadas de quejas por las demoras generalizadas. Los damnificados, que se dirigían en su mayoría hacia la terminal de Plaza Constitución, debieron abandonar las instalaciones ferroviarias en busca de medios de transporte alternativos.

Ante la falta de trenes, la demanda se trasladó de forma abrupta a las paradas de colectivos de las distintas localidades afectadas, donde rápidamente se registraron filas de varias cuadras. Las unidades de transporte automotor resultaron insuficientes para absorber la enorme cantidad de personas que intentaban completar sus itinerarios.

Hacia el cierre de la franja matinal, las frecuencias continuaban alteradas y los retrasos acumulados afectaban el normal desarrollo de la jornada laboral en el Área Metropolitana

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