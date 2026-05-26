Tragedia ferroviaria en Bélgica: tren embistió un micro escolar y hay cuatro muertos

La localidad belga de Buggenhout fue el epicentro de un terrible accidente en el cual una formación ferroviaria embistió a una combi escolar en un paso a nivel, y como resultado del hecho, murieron dos nenes y dos adultos.

Según el medio local HLN, en la combi viajaban siete chicos que iban a una escuela de educación especial junto a un acompañante y un chofer, en tanto, el ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, detalló a una radio que las víctimas fueron "dos niños, el conductor del autobús escolar y el acompañante".

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

Además, el ministro confirmó que el paso a nivel estaba cerrado en el momento del siniestro: "Tenemos imágenes que lo demuestran". Por otra parte, el hecho ocurrió cerca de las 8.08 hora local cuando la combi fue embestida por un tren que tenía previsto detenerse en la siguiente estación, ubicada a un kilómetro del lugar del choque.

Así lo detalló Frédéric Sacré, vocero de Infrabel, la empresa que gestiona la red ferroviaria belga. "El impacto fue extremadamente violento", sostuvo Sacré, quien describió la situación como un "balance dramático".

¿Cómo fue el accidente fatal ?





Según el operador de la red ferroviaria, las luces del paso a nivel estaban en rojo y las barreras bajadas en el momento de la colisión. "El conductor intentó accionar los frenos de emergencia", indicaron.

En tanto, se están investigando las circunstancias exactas del accidente. "Estamos tratando de comprender cómo pudo haber ocurrido", dijeron. "Pero ahora mismo, nuestros pensamientos están ante todo con las víctimas y sus familias", sostuvieron. "Todo sucedió en cuestión de segundos", dijo un pasajero del tren.

"Sentimos un fuerte golpe y una ventana en la parte delantera del tren se hizo añicos, pero aún no sabíamos qué estaba pasando. Creo que una persona, probablemente el conductor, salió despedida de la combi", agregó.

Palabra del gobierno belga





El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, lamentó el episodio a través de un mensaje en la red social X. "Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos", expresó y calificó el hecho como un "trágico accidente".

"¡Qué noticia tan desgarradora desde Buggenhout!", declaró por su parte la ministra de Educación, Zuhal Demir.

La policía belga investiga qué pasó en el siniestro (X).

"Mis pensamientos están con todas las víctimas, sus familias y todos los afectados. Mi más sentido pésame a todos los damnificados. Gracias a los servicios de emergencia por su labor en el lugar de los hechos", cerró.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los afectados y esclarecer las causas del choque.