Escándalo en Bélgica rumbo al Mundial 2026: Romelu Lukaku se quedaría afuera por "fiestero"

A medida que se acerca el Mundial 2026 de la FIFA, la Selección de Bélgica enfrenta incertidumbres en su plantel, y una de las principales gira en torno a Romelu Lukaku. El delantero podría quedar fuera de la convocatoria debido a problemas de conducta en su club, el Napoli.

La generación dorada del conjunto belga, que integraron figuras como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Dries Mertens, alcanzó su punto más alto con el tercer puesto en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, con el paso de los años, varios referentes dejaron el seleccionado y el recambio generacional es una realidad.

En este contexto, Lukaku atraviesa un momento complicado. Según informó el medio italiano La Repubblica, el atacante de 32 años sería marginado del plantel napolitano tras ausentarse de los entrenamientos sin autorización del cuerpo técnico. El delantero se quedó en Bélgica para recuperarse de una lesión muscular, lo que fue considerado un acto de indisciplina por la dirigencia del club.

Además, su presente futbolístico tampoco es el mejor: en toda la temporada apenas sumó 74 minutos de juego, lo que refuerza las dudas sobre su continuidad tanto en Napoli como en el seleccionado.

Lukaku no juega con Bélgica desde junio de 2025, cuando marcó un gol ante Gales, y su falta de continuidad, sumada a este conflicto disciplinario, podría dejarlo fuera de la lista que definirá el entrenador Rudi García para la próxima Copa del Mundo.

A menos de dos meses del inicio del torneo, la posible ausencia de uno de los máximos goleadores históricos de Bélgica representa un golpe fuerte para un equipo que busca reinventarse y, finalmente, conquistar su primer título mundial.