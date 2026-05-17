Una pareja murió arrollada por el Tren Roca: la escalofriante hipótesis que maneja la Policía

Una pareja murió por la mañana del último sábado tras ser atropellada por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora.

Si bien las primeras versiones oficiales indicaron un presunto doble suicidio, la Justicia investiga una hipótesis basada en relatos de testigos, quienes señalaron que la mujer se habría arrojado al paso del convoy y el hombre fue arrollado al intentar rescatarla.

El hecho ocurrió a la altura del cruce peatonal de la calle Boedo, en momentos en que la formación circulaba con sentido hacia la localidad de Alejandro Korn.

El impacto requirió un operativo de emergencia que interrumpió y generó cancelaciones en los ramales ferroviarios durante gran parte de la jornada.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Lomas de Zamora y el personal policial centran las tareas en reconstruir los minutos previos al siniestro. Los testimonios recolectados por la Policía Científica en los andenes modificaron la orientación inicial de la causa.

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, vendedores ambulantes y usuarios que esperaban en la plataforma declararon que los jóvenes mantenían una discusión a metros de las vías.

"Aparentemente la chica se tiró y atrás el novio la quiso manotear para agarrarla, terminando los dos debajo de la formación", detalló una fuente vinculada al caso a los medios locales.

En tanto, una línea investigativa secundaria que sugería una presunta imprudencia de la pareja al intentar cruzar a pie para ganar el andén perdió fuerza con el correr de las horas.

Operativo en el lugar y pericias





En la zona del siniestro trabajaron dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para el rescate de los cuerpos, junto a peritos forenses que procedieron al levantamiento de rastros y camilleros de los servicios de emergencias médicas.

Para determinar de forma definitiva la mecánica del hecho, los investigadores solicitaron con carácter de urgencia el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la empresa Trenes Argentinos, como así también los dominios del municipio local.

Tras concluir las tareas periciales en las vías, el servicio ferroviario restableció su cronograma habitual.