Tragedia: un tren arrolló a una persona en Barracas y hay problemas con el servicio

Un hombre murió en la mañana del sábado al ser arrollado por una formación de tren Roca del ramal Temperley en el barrio de Barracas: personal médico trabajó por horas en el lugar.

Fuentes del SAME informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la intersección de la Avenida General Tomás de Iriarte, Santa Magdalena y Goncalves Días.

Tras el impacto, la circulación de trenes del ramal Temperley registró demoras y cancelaciones mientras los peritos realizaban tareas en la formación involucrada y sobre las vías.

En tanto, los pasajeros fueron informados sobre la situación y en algunos casos se dispusieron cambios de andén y modificaciones de recorrido.

El tránsito en las inmediaciones de la avenida General Tomás de Iriarte se vio afectado por los desvíos implementados para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. Se recomendó a los automovilistas optar por vías alternativas hasta que finalizara el operativo.

Realización de pericias

Como ocurre en este tipo de episodios, la Justicia ordenó preservar la zona para realizar pericias que permitan determinar la mecánica del hecho. Entre otros aspectos, se analizan las condiciones de visibilidad en el momento del siniestro, funcionamiento de las señales y barreras, y los testimonios de testigos y personal ferroviario.

Se activó el protocolo habitual para siniestros en vías ferroviarias.

Interviene personal policial, peritos y la empresa concesionaria del servicio.

Se investiga si se trató de un accidente o de un hecho intencional.

Hasta el momento no trascendió públicamente la identidad del hombre fallecido. La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que aguarda los resultados de las actuaciones y pericias para avanzar con la investigación y determinar eventuales responsabilidades.

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