Tren San Martín: una formación embistió a camión que habría pasado con la barrera baja en la estación Pilar

Una formación de la línea de Tren San Martín chocó en un cruce ferroviario con un camión que habría cruzado con la barrera baja en cercanías de la estación Pilar, y las autoridades informaron que no se registraron heridos, aunque sí hubo circulación limitada por el operativo.

El hecho sucedió pasadas las 08.20 del martes, cuando una formación embistió la parte trasera de un camión que transportaba agua envasada en el paso a nivel. De esta forma, la línea circula limitada entre Retiro y Pilar, sin llegar a la estación Cabred.

En tanto, la colisión se produjo en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y las vías, cuando una formación ferroviaria embistió la parte trasera de un camión Ford Cargo 1722 que transportaba agua envasada.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad, aunque el servicio quedó limitado y miles de pasajeros se vieron afectados por la suspensión parcial.

Camionero en buen estado

De acuerdo con la información policial, el camión era conducido por un hombre de 23 años, mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando del motorman de 40 años.

El servicio circula con demoras (X).

Tras el choque, personal policial, ambulancias y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, confirmando que el conductor del camión se encontraba fuera de peligro.

Carátula de la causa

La causa fue caratulada como "Entorpecimiento de transporte público" y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del doctor Agustín Ocampo.

En consecuencia, mientras se realizan peritajes y tareas de asistencia, el servicio continuará limitado, con demoras y cancelaciones que complican la movilidad de los usuarios.

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