Descarriló el Tren Sarmiento en Liniers: demoras y servicio limitado en el regreso a casa

El tren Sarmiento se encuentra circulando con servicio limitado entre Haedo y Moreno tras un descarrilamiento en Liniers ocurrido a las 18:14 horas de este jueves.

De esta manera, hay servicio reducido entre Haedo y Moreno, que afecta el servicio hacia capital.

En primera instancia se indicó que "Línea Sarmiento circula limitada Haedo-Moreno por descalce de formación en Liniers".

"Va a haber demoras. Evacuamos todo y se dio corriente en la línea general. De a poco se normaliza el servicio", arrojó "Pollo" Sobrero, de La Fraternidad, en Crónica.

En el último comunicado, Trenes Argentinos informó que Línea Sarmiento reanuda su servicio completo -sin detenerse en Liniers, sentido Moreno- tras descalce de formación en Liniers.

La situación genera demoras y largas filas en paradas de colectivo, con complicaciones para quienes regresan del trabajo.

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