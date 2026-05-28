El tren Sarmiento dejará de llegar a la estación Once durante seis meses por renovación de vías

La empresa estatal prestadora del servicio anunció que los usuarios del Tren Sarmiento afrontarán modificaciones estructurales en su diagramación habitual, debido a que las formaciones dejarán de llegar a la terminal de Once por un lapso estimado de medio año.

Las autoridades del sector confirmaron que el dato central del plan operativo radica en que la estación Caballito funcionará como cabecera provisoria mientras se ejecutan las tareas de infraestructura.

La medida obligará a miles de pasajeros a rediseñar sus traslados diarios hacia el centro porteño.

Los detalles técnicos del plan de infraestructura

El proyecto general se canalizará a través de una licitación pública que contempla la renovación integral de 7,5 kilómetros de vías en el sector de la terminal de Once y en el tramo que conecta con Caballito.



De acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego, las tareas principales incluyen el reemplazo de los tradicionales durmientes de madera por estructuras de material sintético de mayor durabilidad.

A su vez, el plan de obra estipula la provisión e instalación de seis paragolpes nuevos para la estación terminal, la intervención de los aparatos de vía, la ejecución de tareas de mantenimiento en alcantarillas y la realización de refuerzos estructurales en un puente peatonal de la zona.

Las pautas de la licitación determinan de manera expresa que los trabajos en los rieles de Caballito deberán priorizarse para garantizar las condiciones de seguridad en su nuevo rol como cabecera.

Plazos administrativos e impacto en el transporte urbano

La apertura de los sobres con las ofertas económicas de las empresas constructoras interesadas está programada para el próximo 20 de julio.

Si bien el cronograma definitivo con la interrupción del servicio todavía no posee una fecha exacta de inicio, las estimaciones oficiales de las áreas de transporte evalúan que el comienzo de las obras civiles en el tendido ferroviario se concretaría a fines de 2026 o principios de 2027.

La modificación temporal generará complicaciones en la movilidad diaria de los pasajeros provenientes del oeste del conurbano bonaerense.