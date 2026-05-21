Suspenden un tramo del Tren Sarmiento durante tres días: cuándo empieza

Trenes Argentinos Operaciones anunció que un importante servicio ferroviario de la Línea Sarmiento no funcionará durante tres días consecutivos por trabajos de infraestructura, lo que obliga a sus usuarios habituales a buscar alternativas de viaje.

Se trata del ramal Moreno-Mercedes, que estará interrumpido desde el sábado 23 de mayo hasta el lunes 25 inclusive, jornada que coincide con el feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo.

La modificación fue informada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte. Según el comunicado oficial, la interrupción responde a "obras en zona de vías".

Desde la Subgerencia de Transporte LS detallaron que la suspensión se debe a la instalación de una nueva mesa de mando en la cabina Moreno. Los trabajos estarán a cargo de la empresa TREND.

El recorrido Moreno-Mercedes incluye las estaciones Gowland, Olivera, Jáuregui, Luján, Universidad de Luján, Lezica y Torrezuri, La Fraternidad, General Rodríguez, Las Malvinas, Ingeniero Pablo Marín, Francisco Álvarez y La Reja.

Durante tres días, el ramal Moreno-Mercedes del Tren Sarmiento estará interrumpido por obras (Captura Trenes Argentinos Operaciones).

El servicio retomará su funcionamiento el martes 26 de mayo, con sus horarios habituales, disponibles en la web oficial de Trenes Argentinos.

Desde la operadora ferroviaria recomendaron a los pasajeros tener en cuenta esta medida y anticipar alternativas de transporte durante los días en que el servicio esté interrumpido.

Por obras, el ramal Moreno-Mercedes del Tren Sarmiento no funcionará durante el fin de semana largo.

Trenes Argentinos Operaciones confirmó que, por la misma situación, el servicio Once-Mercedes funcionará de manera limitada entre Once y Merlo, también desde el sábado 23 de mayo hasta el lunes 25.

Cabe recordar que se trata de un servicio clave de carácter suburbano y regional, ya que conecta el oeste del conurbano bonaerense con distintas localidades del interior de la provincia.