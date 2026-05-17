Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 17 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Salieron a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para junio: cuánto cuestan

Trenes Argentinos informó cómo serán las frecuencias y dónde se pueden adquirir los boletos.

SGorostiaga

La empresa Trenes Argentinos anunció que ya se encuentran a la venta los pasajes a Mar del Plata para el mes de junio, que pueden adquirirse a través de la página web o en las boleterías de las estaciones habilitadas.

Los boletos parten desde los $32.000 y la frecuencia de los viajes es diaria, con dos salidas programadas.

Días y horarios disponibles

Los días de semana hábiles habrá dos servicios que partirán desde la terminal de Constitución: uno a las 7:30 y el otro a las 14:17. Además, las vueltas estarán programadas para las 1:11 y las 13:22.

En los fines de semana también están previstos dos servicios por día, con horario de partida desde Buenos Aires a las 7:32 y las 14:32, con retornos a la 1:11 y 14:36 desde la ciudad balnearia.

Habrá dos servicios diarios para viajar a Mar del Plata.
Habrá dos servicios diarios para viajar a Mar del Plata.

Por su parte, los domingos y feriados los trenes que saldrán desde Constitución lo harán 7:25 y 14:52 mientras que el regreso será 1:11 y a las 14:57 según lo previsto.

Precios de los pasajes

  • En Primera parten desde los $32.000.
  • En Pullman cuestan desde los $38.400.
Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes
Noticias

"Esa es mi favorita": la confesión de Rodrigo De Paul sobre una canción de Tini que hizo explotar las redes

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Trenes Argentinos