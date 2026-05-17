Salieron a la venta los pasajes de tren a Mar del Plata para junio: cuánto cuestan

La empresa Trenes Argentinos anunció que ya se encuentran a la venta los pasajes a Mar del Plata para el mes de junio, que pueden adquirirse a través de la página web o en las boleterías de las estaciones habilitadas.

Los boletos parten desde los $32.000 y la frecuencia de los viajes es diaria, con dos salidas programadas.

Días y horarios disponibles

Los días de semana hábiles habrá dos servicios que partirán desde la terminal de Constitución: uno a las 7:30 y el otro a las 14:17. Además, las vueltas estarán programadas para las 1:11 y las 13:22.

En los fines de semana también están previstos dos servicios por día, con horario de partida desde Buenos Aires a las 7:32 y las 14:32, con retornos a la 1:11 y 14:36 desde la ciudad balnearia.

Habrá dos servicios diarios para viajar a Mar del Plata.

Por su parte, los domingos y feriados los trenes que saldrán desde Constitución lo harán 7:25 y 14:52 mientras que el regreso será 1:11 y a las 14:57 según lo previsto.

Precios de los pasajes