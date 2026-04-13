Atención usuarios: un tren permanecerá cerrado durante 3 semanas por obras

El cierre temporal de un servicio ferroviario clave vuelve a poner el foco en las complicaciones que enfrentan miles de usuarios en sus traslados diarios.

La medida, vinculada a obras de infraestructura, impacta directamente en la conectividad de una de las zonas más transitadas del norte del Conurbano.

Aunque se trata de una interrupción provisoria, la suspensión obligará a reorganizar rutinas y buscar alternativas de viaje, en un contexto donde el transporte público ya presenta alta demanda en horarios pico.

La interrupción del servicio modifica la rutina diaria de quienes dependen de este tren para moverse.

El Tren de la Costa deja de funcionar: las razones del cierre

Trenes Argentinos dio a conocer que el servicio de pasajeros del Tren de la Costa dejará de operar de manera temporal por aproximadamente tres semanas.

La medida comenzará a regir desde este lunes 13 de abril y se mantendrá, en principio, hasta el domingo 3 de mayo, aunque no se descarta que el corte perdure por más tiempo.

Durante la suspensión del servicio, los usuarios deberán reorganizar sus viajes utilizando colectivos y otras líneas ferroviarias cercanas.

El motivo de esta pausa está relacionado con la ejecución de un sistema de desagüe en la cuenca Alto Perú, una obra que busca mejorar la evacuación del agua y disminuir el impacto de las lluvias intensas en distintos barrios.

En esta instancia, los trabajos incluyen la instalación de cañerías por debajo de las vías, sobre todo en el sector de la calle 33 Orientales, zona San Isidro.

Asimismo, la empresa confirmó que será necesario interrumpir el suministro eléctrico de toda la línea, lo que imposibilita la circulación de las formaciones y estaciones.

Las obras avanzan con el objetivo de mejorar el drenaje en la zona, aunque implican cambios temporales en la movilidad cotidiana.

A su vez, durante el desarrollo de la obra, el paso a nivel permanecerá inhabilitado tanto para peatones como para vehículos. Como vías alternativas, se recomienda circular por Juan Crisol y Presidente Uriburu, que estarán habilitadas para desviar el tránsito.

En transporte público, la principal opción será utilizar líneas de colectivos que recorren el corredor norte, especialmente aquellas que conectan Olivos, San Isidro, San Fernando y Tigre.

Estos servicios suelen circular por avenidas como Maipú, Libertador y la zona costera, cubriendo gran parte del trayecto que hacía el tren. Además, el Tren Mitre puede funcionar como conexión con CABA.



