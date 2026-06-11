Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata para las vacaciones de invierno: precios y frecuencias
Los boletos se pueden adquirir en forma online y en las boleterías de Trenes Argentinos. Todos los detalles.
Quienes planeen viajar a Mar del Plata durante las vacaciones de invierno ya pueden adquirir los pasajes de tren a través de la empresa Trenes Argentinos.
La medida abarca para los viajes programados entre la Ciudad de Buenos Aires y "La Feliz" para julio y hasta el 2 de agosto inclusive, período que coincide con el receso escolar en gran parte del país.
Precios
Los precios de los boletos varían según la fecha de viaje y la categoría elegida.
Hasta el 17 de julio
Lunes, viernes, sábados y domingos
- Primera: $32.000.
- Pullman: $38.400.
Martes, miércoles y jueves
- Primera: $25.000.
- Pullman: $30.000.
Durante las vacaciones de invierno (del 18 de julio al 2 de agosto)
Todos los días de la semana
- Primera: $32.000.
- Pullman: $38.400.
Cómo comprar los pasajes
Los boletos pueden adquirirse manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por Trenes Argentinos.
Para comprar en boleterías, hay que presentar el DNI original, ya sea en formato físico o digital, o bien un pasaporte vigente. En el caso de menores de edad, la operación podrá ser realizada por sus padres o tutores legales presentando la documentación correspondiente.
En tanto, de forma online se pueden comprar hasta ocho pasajes en una misma transacción.
Frecuencias de los servicios
En tanto, los horarios de los trenes entre Buenos Aires y Mar del Plata serán los siguientes:
De lunes a viernes
- Salidas desde Constitución: 11:21 y 17:08.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:09.
Refuerzo de fin de semana
- Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
- Regresa los domingos desde Mar del Plata a las 22:53.
Sábados
- Salidas desde Constitución: 11:33 y 14:32.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:22.
Domingos y feriados
- Salidas desde Constitución: 11:06 y 15:03.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 12:50.