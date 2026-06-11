Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 11 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
TRANSPORTE

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata para las vacaciones de invierno: precios y frecuencias

Los boletos se pueden adquirir en forma online y en las boleterías de Trenes Argentinos. Todos los detalles.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Quienes planeen viajar a Mar del Plata durante las vacaciones de invierno ya pueden adquirir los pasajes de tren a través de la empresa Trenes Argentinos.

La medida abarca para los viajes programados entre la Ciudad de Buenos Aires y "La Feliz" para julio y hasta el 2 de agosto inclusive, período que coincide con el receso escolar en gran parte del país.

Precios

Los precios de los boletos varían según la fecha de viaje y la categoría elegida.

Hasta el 17 de julio

Lunes, viernes, sábados y domingos

  • Primera: $32.000.
  • Pullman: $38.400.

Martes, miércoles y jueves

  • Primera: $25.000.
  • Pullman: $30.000.

Durante las vacaciones de invierno (del 18 de julio al 2 de agosto)

Todos los días de la semana

  • Primera: $32.000.
  • Pullman: $38.400.

Cómo comprar los pasajes

Los boletos pueden adquirirse manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por Trenes Argentinos.

Para comprar en boleterías, hay que presentar el DNI original, ya sea en formato físico o digital, o bien un pasaporte vigente. En el caso de menores de edad, la operación podrá ser realizada por sus padres o tutores legales presentando la documentación correspondiente.

Los boletos se pueden adquirir en boleterías o en forma online.
Los boletos se pueden adquirir en boleterías o en forma online.

En tanto, de forma online se pueden comprar hasta ocho pasajes en una misma transacción.

Frecuencias de los servicios

En tanto, los horarios de los trenes entre Buenos Aires y Mar del Plata serán los siguientes:

De lunes a viernes

  • Salidas desde Constitución: 11:21 y 17:08.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:09.

Refuerzo de fin de semana

  • Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
  • Regresa los domingos desde Mar del Plata a las 22:53.

Sábados

  • Salidas desde Constitución: 11:33 y 14:32.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:22.

Domingos y feriados

  • Salidas desde Constitución: 11:06 y 15:03.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 12:50.
Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

Últimas noticias de Mar del Plata