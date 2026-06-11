Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata para las vacaciones de invierno: precios y frecuencias

Quienes planeen viajar a Mar del Plata durante las vacaciones de invierno ya pueden adquirir los pasajes de tren a través de la empresa Trenes Argentinos.

La medida abarca para los viajes programados entre la Ciudad de Buenos Aires y "La Feliz" para julio y hasta el 2 de agosto inclusive, período que coincide con el receso escolar en gran parte del país.

Precios

Los precios de los boletos varían según la fecha de viaje y la categoría elegida.

Hasta el 17 de julio

Lunes, viernes, sábados y domingos

Primera: $32.000.

Pullman: $38.400.

Martes, miércoles y jueves

Primera: $25.000.

Pullman: $30.000.

Durante las vacaciones de invierno (del 18 de julio al 2 de agosto)

Todos los días de la semana

Primera: $32.000.

Pullman: $38.400.

Cómo comprar los pasajes

Los boletos pueden adquirirse manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por Trenes Argentinos.

Para comprar en boleterías, hay que presentar el DNI original, ya sea en formato físico o digital, o bien un pasaporte vigente. En el caso de menores de edad, la operación podrá ser realizada por sus padres o tutores legales presentando la documentación correspondiente.

Los boletos se pueden adquirir en boleterías o en forma online.

En tanto, de forma online se pueden comprar hasta ocho pasajes en una misma transacción.

Frecuencias de los servicios

En tanto, los horarios de los trenes entre Buenos Aires y Mar del Plata serán los siguientes:

De lunes a viernes

Salidas desde Constitución: 11:21 y 17:08.

Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:09.

Refuerzo de fin de semana

Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.

Regresa los domingos desde Mar del Plata a las 22:53.

Sábados

Salidas desde Constitución: 11:33 y 14:32.

Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:22.

Domingos y feriados