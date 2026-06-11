Un alumno colgó un pasacalles en la puerta de su colegio para amenazar a sus docentes en Mar del Plata

La aparición de un pasacalles con mensajes intimidatorios frente al Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata generó alarma en la comunidad educativa y motivó una contundente respuesta de los docentes, quienes denunciaron situaciones de violencia, discriminación y amenazas dentro del ámbito escolar.

El cartel fue colocado frente al establecimiento educativo y estaba dirigido a dos integrantes del equipo directivo. Firmado por una persona que se identificó como "El Intocable", el mensaje expresaba: "Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo". Horas después, la imagen comenzó a circular en redes sociales acompañada por nuevas frases ofensivas.

El mensaje intimidatorio que apareció frente a un colegio de Mar del Plata (Imagen redes sociales).

Tras lo sucedido, profesores del colegio difundieron una carta abierta a través de Instagram en la que manifestaron su preocupación por el clima de violencia que, según señalaron, atraviesa la institución. En el documento advirtieron sobre la normalización de conductas agresivas y la transformación de la humillación en una forma de entretenimiento.

"Nos preocupa el momento en que la crueldad deja de escandalizar y se transforma en una pedagogía que enseña la desensibilización", expresaron los docentes, quienes además remarcaron que no podían permanecer indiferentes frente a los hechos ocurridos.

Según indicaron los medios locales, el pasacalles habría sido colocado por un alumno de nivel secundario cuya matrícula no había sido renovada por motivos disciplinarios. Sin embargo, el estudiante logró reincorporarse a la institución tras presentar un recurso ante la Justicia Civil.

Si bien no hubo una confirmación oficial sobre la autoría, el episodio profundizó el debate sobre los límites de la convivencia escolar y la relación entre estudiantes, familias y autoridades educativas.

En tanto, en la carta difundida, los docentes también enumeraron situaciones que consideran cada vez más frecuentes dentro de las escuelas: burlas, discriminación, mensajes de odio, amenazas y agresiones contra alumnos y docentes. Además, hicieron referencia a episodios recientes ocurridos en distintos puntos del país, como amenazas de masacres escolares, ataques entre estudiantes y agresiones físicas a profesores.

Por último, los educadores convocaron a toda la comunidad educativa a involucrarse en la construcción de espacios de respeto y convivencia. "Una comunidad que deja sola a su escuela termina, tarde o temprano, dejándose sola a sí misma. Nadie se salva solo. La escuela tampoco", sentenciaron.