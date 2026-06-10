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Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PICADO

¡Video! Así rompió una vidriera a golpes para robar 300 mil pesos en vinos y quesos

El ladrón destruyó el acceso. Escapó con mercadería de valor y dinero en efectivo. Lo esperaba un cómplice.

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Un delincuente ingresó a robar en una fiambrería gourmet ubicada en pleno centro de Mar del Plata. El violento episodio ocurrió el martes, cerca de las 5 de la mañana. El accionar del ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Todo sucedió en el local "La Barraca Gourmet", situado en la calle Rivadavia, entre Santiago del Estero y Córdoba. Las imágenes de video muestran la secuencia completa del robo en una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad balnearia.

El atacante utilizó un palo para romper un vidrio lateral de la vidriera principal. A través de esa rotura, el sospechoso estiró el brazo y logró sustraer varias botellas de vino que se encontraban exhibidas al público.

El delincuente avanzó hacia la puerta de entrada principal del negocio. Tras propinarle reiterados golpes y patadas, logró forzar la estructura y entró al lugar arrastrándose por una pequeña abertura.

Una vez adentro del establecimiento, el delincuente se apoderó de una gran cantidad de mercadería. Entre los elementos robados se encuentran piezas de jamón crudo, quesos, salames y varias tablas que estaban destinadas para regalos.

El propietario de la fiambrería confirmó que el valor de la mercadería robada ronda los 300 mil pesos. Además del perjuicio por los productos perdidos y los destrozos edilicios, el comerciante denunció que el ladrón se llevó dinero en efectivo que había quedado en la caja.

El registro fílmico de las cámaras determinó que el autor del asalto no actuó en soledad en la vía pública. En el tramo final del video se observa al sospechoso escapar corriendo con una bolsa cargada, acompañado por un cómplice que lo ayudó a transportar los elementos robados.

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