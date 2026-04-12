Una línea de trenes no funcionará durante 21 días: ¿Cuál y por qué motivo?

Una de las líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) suspenderá su funcionamiento durante 21 días. La interrupción total comenzará el lunes 13 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo, según confirmó oficialmente Trenes Argentinos.

Se trata del Tren de la Costa, uno de los servicios más utilizados en el conurbano bonaerense, tanto por pasajeros que lo emplean a diario como por turistas que lo eligen como alternativa de traslado.

La medida responde al avance de una serie de trabajos de infraestructura que requieren condiciones especiales de seguridad. En este caso, las tareas obligan a cortar completamente la energía eléctrica del tendido ferroviario, lo que hace imposible la circulación de las formaciones durante el período establecido.

Desde la empresa indicaron que se trata de una interrupción total del servicio, por lo que los usuarios deberán buscar alternativas de transporte durante las tres semanas que durará la suspensión.

Por qué se interrumpirá el servicio del Tren de la Costa

La suspensión del servicio está vinculada a la construcción de un aliviador de desagües pluviales en la cuenca Alto Perú, una obra hidráulica de gran escala que se desarrolla en el partido de San Isidro.

El objetivo de este proyecto es mejorar el drenaje y reducir el impacto de las lluvias intensas en distintos barrios de la zona, especialmente ante situaciones de inundaciones que afectan a los vecinos.

Las obras de infraestructura en el partido de San Isidro obligarán a suspender el servicio del Tren a la Costa durante 21 días. Aunque desde Trenes Argentinos aclararon que ese plazo podría estar sujeto a modificaciones en función del avance de la obra y las condiciones del terreno.

En esta etapa puntual, los trabajos requieren el cruce de caños colectores pluviales por debajo del tendido ferroviario. El punto de intervención se ubica a la altura del paso a nivel de la calle 33 Orientales, un sector de alto tránsito tanto vehicular como peatonal.

Debido a la complejidad de la obra, es necesario interrumpir completamente el suministro eléctrico en toda la línea, lo que impide la operación del servicio ferroviario durante ese lapso.

Además, mientras se desarrollen las tareas, también estará restringido el paso en la zona afectada. Tanto peatones como automovilistas deberán utilizar desvíos alternativos, entre ellos las calles Juan Crisol y Presidente Uriburu.

El área contará con vallados y señalización preventiva para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.

Por otro lado, desde Trenes Argentinos señalaron que el plazo estimado de 21 días podría estar sujeto a modificaciones en función del avance de la obra y las condiciones del terreno. Sin embargo, hasta el momento no se prevén cambios en el cronograma anunciado.