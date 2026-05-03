Se viene un nuevo "finde" largo en mayo: ¿Cuántos días faltan?

Tras el feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, el calendario nacional de 2026 anticipa una nueva oportunidad de descanso para los argentinos antes de que finalice el mes.

Se trata de un próximo feriado que caerá en lunes, lo que permitirá conformar un fin de semana largo de tres días al unirse con el sábado y domingo.

Este tipo de fechas suele ser aprovechado por trabajadores y familias para realizar viajes cortos, actividades recreativas o simplemente descansar.

Calendario nacional: ¿Qué feriado genera el próximo fin de semana largo?

Luego del 1° de mayo, el calendario indica que las siguientes tres semanas serán completas. Sin embargo, antes de que termine el mes habrá un nuevo fin de semana largo.

El próximo feriado es el del 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo. En 2026, esta jornada caerá lunes, lo que generará automáticamente un descanso de tres días consecutivos y una nueva semana corta.

Se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que no puede trasladarse a otra fecha. Esto garantiza que el fin de semana largo se mantenga tal como está previsto en el calendario oficial.

El próximo feriado con fin de semana largo será el del 25 de mayo, Día de la Revolución.

Qué feriados nacionales quedan en 2026

El resto del año también contará con diversas fechas destacadas dentro del cronograma de feriados nacionales.

Feriados inamovibles:

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad





Feriados trasladables:

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional





Días no laborables: