¿Es feriado el lunes 4 de mayo? Qué se sabe del día que podría estirar el "finde" largo

El viernes 1° de mayo se celebra en toda la Argentina el Día del Trabajador, un feriado inamovible que garantiza descanso para millones. Sin embargo, en los últimos días surgió una duda sobre el lunes 4, una fecha que este año podría "estirar" el fin de semana largo.

Efectivamente, a comienzos de la próxima semana, algunos trabajadores contarán con una jornada libre "extra" debido a un asueto local. Es decir, para ellos, el "finde" será de cuatro días.

La medida alcanza a localidades de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Esto genera un impacto positivo en el turismo regional, ya que se trata de zonas muy atractivas para visitar y perfectas para realizar escapadas.

En la previa, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y en Chubut también se dispuso asueto para el jueves 30 de abril, por lo que esos lugares contarán con un descanso extendido debido a distintas celebraciones.

Feriado del lunes 4 de mayo: ¿Qué localidades tendrán descanso?





En concreto, el día libre del lunes 4 de mayo alcanzará a los vecinos de San Carlos de Bariloche y Villa Maza.

En el caso de la ciudad rionegrina, se conmemora su 124° aniversario desde su fundación el 3 de mayo de 1902. Al coincidir la fecha este año con un domingo, el asueto municipal se trasladó al lunes 4.

Por su parte, la localidad bonaerense perteneciente al partido de Adolfo Alsina celebra su aniversario el 5 de mayo, por lo que en 2026 se estableció un asueto administrativo para el lunes previo, lo que permite enlazar con el feriado nacional.

San Carlos de Bariloche y Villa Maza tendrá asueto el lunes 4 de mayo y se estira el fin de semana largo (Imágenes ilustrativas).

Se trata de una jornada no incorporada al calendario oficial de feriados, ya que responde a disposiciones locales vinculadas a celebraciones locales y decisiones administrativas.

El asueto impacta principalmente en la administración pública municipal, escuelas y, en el caso de Villa Maza, también en las sucursales del Banco Provincia. En esos ámbitos, el personal no deberá asistir a sus lugares de trabajo durante la jornada.

Uno por uno, todos los feriados restantes en Argentina





En el calendario oficial de 2026, oficializado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, todavía quedan varias fechas clave de descanso en la Argentina, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. A continuación, el detalle completo organizado por tipo.

Feriados inamovibles

1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables

10 de julio (viernes).

7 de diciembre (lunes).



