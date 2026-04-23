Feriado por el Día del Trabajador: cuánto corresponde cobrar por prestar servicios, según la ley

Se acerca mayo 2026 y con él llega una de las fechas más importantes del calendario laboral en Argentina: el Día del Trabajador. Como suele suceder en cada feriado, muchos empleados se preguntan cuánto corresponde cobrar a quienes presten servicios en esa jornada.

Este año, el 1° de mayo cae viernes, lo que permitirá a quienes corresponda disfrutar de un fin de semana largo de tres días, con la posibilidad de realizar actividades postergadas o planificar una escapada.

La jornada rinde homenaje a los derechos laborales y a los trabajadores de todo el país. Sin embargo, hay personas que deben cumplir tareas de igual manera y, en esos casos, las condiciones de pago están reguladas por la Ley 20.744.

A continuación, se detalla cómo se encuadra esta fecha, qué trabajadores pueden ser convocados a prestar servicios y de qué manera debe liquidarse la jornada.

¿Cómo se paga el 1° de mayo?





La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece que quienes presten servicios durante una jornada de este tipo tienen derecho a cobrar el doble de la jornada habitual. La disposición alcanza únicamente a los feriados nacionales, entre ellos el Día del Trabajador.

En la Argentina, no todos los días de descanso tienen el mismo tratamiento legal. La principal diferencia entre feriados y días no laborables está en la obligatoriedad del descanso y en el pago que corresponde en caso de trabajar.

Feriados nacionales

Son fechas establecidas por ley como descanso dominical (obligatorio) para la mayoría de los trabajadores.

(obligatorio) para la mayoría de los trabajadores. Si se trabaja, corresponde una remuneración equivalente al doble de la jornada habitual.

Incluyen conmemoraciones patrias, históricas y religiosas de alcance nacional, como el 1° de mayo y el 25 de Mayo.

Días no laborables

Son jornadas en las que el empleador puede decidir si se trabaja o no.

Si se presta servicio, el pago se realiza de manera habitual, salvo que un convenio colectivo o acuerdo interno indique lo contrario.

Suelen estar vinculados a celebraciones religiosas o fechas especiales de carácter específico o sectorial.

Quiénes deben prestar servicios durante un feriado





En los feriados nacionales, el descanso es la regla general, por lo que no existe una obligación automática de trabajar solo por decisión del empleador. Sin embargo, la normativa prevé situaciones puntuales en las que la actividad puede continuar.

Servicios esenciales

Incluye al personal de salud, seguridad y otros servicios públicos indispensables.

Comprende guardias médicas, emergencias, fuerzas de seguridad y áreas que no pueden interrumpirse.

Su funcionamiento responde a razones de interés general.

Casos de urgencia o fuerza mayor

Se aplica cuando la interrupción del servicio puede generar un daño importante.

Abarca situaciones imprevistas que requieren intervención inmediata.

Justifica la continuidad de tareas para evitar perjuicios a la empresa o a terceros.





El 1° se conmemora el Día del Trabajador y es un feriado nacional inamovible en todo el país (Imagen ilustrativa).

Actividades con acuerdos específicos

Algunos rubros están exceptuados por su propia dinámica laboral.

Incluye sectores como gastronomía, hotelería, comercios o estaciones de servicio.

En estos casos, los convenios colectivos establecen condiciones particulares para trabajar en feriados.

Si el empleador no quiere abonar el pago doble correspondiente por haber trabajado un feriado, se considera un incumplimiento de lo establecido en el artículo 166 de la Ley 20.744. En ese caso, el afectado puede reclamar la regularización mediante un telegrama laboral sin costo, recurrir a su sindicato o efectuar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo.

Es importante recordar que la empresa no puede reemplazar ese adicional con un día de descanso compensatorio, ya que la normativa exige el pago en dinero junto con la liquidación mensual correspondiente.

¿Qué se conmemora el 1° de mayo?

El 1° de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que recuerda a los llamados "Mártires de Chicago", un grupo de sindicalistas que en 1886 fue ejecutado tras participar en protestas por la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

En aquel contexto, las condiciones de trabajo eran muy duras, con jornadas que en muchos casos superaban ampliamente las 12 o 16 horas diarias. Con el tiempo, ese reclamo se expandió a distintos países y se transformó en un símbolo global de la defensa de los derechos laborales.

En Argentina, se trata de un feriado nacional inamovible que suele aprovecharse para reuniones familiares y comidas tradicionales como el asado o el locro.

Calendario de feriados 2026 en Argentina





En el calendario oficial de 2026, oficializado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, todavía quedan varias fechas clave de descanso en la Argentina, entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. A continuación, el detalle completo organizado por tipo.

Feriados inamovibles

1° de mayo (viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

15 de junio (lunes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17/6).

17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre (lunes): Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20/11).

Días no laborables

10 de julio (viernes).

7 de diciembre (lunes).



