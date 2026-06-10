Ni todos ni pocos: quiénes tendrán un fin de semana largo de 4 días en junio

Un grupo de argentinos disfrutará de un fin de semana largo de cuatro días, que les permitirá desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística gracias a la combinación de una festividad local y el próximo feriado nacional trasladable.

El beneficio alcanzará de forma confirmada a los ciudadanos de la provincia de San Juan, debido al asueto administrativo decretado por el 464° aniversario fundacional de su ciudad capital.

Al unirse con el fin de semana tradicional y el feriado nacional del lunes 15 de junio, los sanjuaninos no tendrán que trabajar durante cuatro jornadas consecutivas.

Asueto por Fiestas Patronales: las localidades afectadas

Por otra parte, el sábado 13 de junio se celebra el Día de San Antonio de Padua. Esto abre las puertas a que diversas intendencias apliquen un asueto local el viernes 12 de junio.

Las comunidades que siguen de cerca la oficialización de este beneficio en sus municipios son Gardey (Tandil), Manuel Ocampo (Pergamino), Concordia y Gualeguay (Entre Ríos), El Colorado (Formosa), Oberá (Misiones) y Tartagal (Salta).

Por qué es feriado nacional el lunes 15 de junio





El lunes 15 de junio es feriado nacional inamovible en toda la Argentina por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Aunque la fecha original del fallecimiento del héroe salteño es el miércoles 17 de junio, el calendario oficial lo trasladó al lunes para garantizar el fin de semana largo en todo el país.

El calendario de feriados que restan en 2026



