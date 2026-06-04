Por qué se traslada el feriado al lunes 15 de junio y quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo
El próximo fin de semana largo a nivel nacional es el primero del año dentro de los "trasladables". Los detalles.
Junio contará con un feriado en todo el territorio nacional que traerá consigo un fin de semana largo de tres días por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
La decisión de mover la fecha, que estaba prevista para el miércoles 17 de junio, permitirá un descanso extendido que es ideal para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.
Cuál es la razón del traslado de este feriado
Desde el Gobierno Nacional anunciaron el traslado de esta fecha para conformar un fin de semana largo de tres días que favorecerá al turismo: ya es parte del calendario de feriados de 2026.
La particularidad de los feriados trasladables, como el del feriado del 17 de junio, es que pueden moverse al lunes o viernes para establecer el fin de semana largo.
Además del 17 de junio, el resto de los feriados que pueden moverse son el del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el Día de la Soberanía Nacional.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.