Por qué se traslada el feriado al lunes 15 de junio y quiénes podrán disfrutar del fin de semana largo

Junio contará con un feriado en todo el territorio nacional que traerá consigo un fin de semana largo de tres días por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

La decisión de mover la fecha, que estaba prevista para el miércoles 17 de junio, permitirá un descanso extendido que es ideal para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.

Cuál es la razón del traslado de este feriado

Desde el Gobierno Nacional anunciaron el traslado de esta fecha para conformar un fin de semana largo de tres días que favorecerá al turismo: ya es parte del calendario de feriados de 2026.

La particularidad de los feriados trasladables, como el del feriado del 17 de junio, es que pueden moverse al lunes o viernes para establecer el fin de semana largo.

El feriado que conmemora a Martín Miguel de Guemes es uno de los cuatro trasladables que tendrá el 2026.

Además del 17 de junio, el resto de los feriados que pueden moverse son el del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y el Día de la Soberanía Nacional.

Cuáles son los feriados que restan en 2026