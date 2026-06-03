Se extiende el "finde" largo de junio: anunciaron otro feriado y habrá cuatro días de descanso

Con el comienzo de junio, millones de argentinos verifican el calendario de feriados para saber cuándo será el próximo "finde" largo que les permitirá realizar una escapada turística o desconectarse de la rutina.

Tendrá lugar el lunes 15 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Sin embargo, un importante sector de la provincia de Buenos Aires podrá contar con una jornada de descanso adicional en el transcurso de la semana.

Cuándo será el próximo feriado





Los ciudadanos de ocho localidades bonaerenses contarán con un día de descanso extra el martes 16 de junio, por lo que podrán tener un fin de semana largo de cuatro días.

Las localidades afectadas serán General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedía por la celebración de las fiestas patronales, mientras que en Mar Chiquita se celebrará el 87.º aniversario fundacional (1939).

Las localidades bonaerenses que contarán con un feriado extra.

Durante esta jornada habrá un asueto administrativo que afecta principalmente a los empleados públicos. Los que realicen tareas en las sucursales del Banco Provincia estarán exentos de presentarse en sus puestos.

Cuáles son los feriados que restan en 2026