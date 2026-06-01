Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
Durante el mes de junio habrá un feriado nacional que puede ser trasladado para establecer un finde largo. Conoce los detalles.
El comienzo del mes de junio generó que millones de argentinos se vuelquen al calendario para analizar cuántos días faltan para el próximo feriado y si establecerá un fin de semana largo para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.
En tan solo dos semanas, está previsto un descanso extendido en todo el territorio nacional por la conmemoración del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los feriados que tiene la potestad de ser trasladado.
Cuándo será el próximo feriado
La fecha que establece la jornada de descanso en todo el país por el fallecimiento de Güemes es el 17 de junio; sin embargo, en este año al caer miércoles lo trasladaron al lunes para establecer un finde largo que favorezca al turismo.
Con esta decisión del Gobierno Nacional, el próximo lunes 15 de junio será feriado; generará una semana laboral más corta de lo habitual y permitirá un fin de semana largo de tres días.
En esa misma semana también se celebrará el feriado correspondiente al Día de la Bandera, sin embargo, este feriado es considerado como uno de los inamovibles y al caer sábado el 20 de junio, se mantendrá en esa fecha.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.