Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El comienzo del mes de junio generó que millones de argentinos se vuelquen al calendario para analizar cuántos días faltan para el próximo feriado y si establecerá un fin de semana largo para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.

En tan solo dos semanas, está previsto un descanso extendido en todo el territorio nacional por la conmemoración del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los feriados que tiene la potestad de ser trasladado.

Cuándo será el próximo feriado

La fecha que establece la jornada de descanso en todo el país por el fallecimiento de Güemes es el 17 de junio; sin embargo, en este año al caer miércoles lo trasladaron al lunes para establecer un finde largo que favorezca al turismo.

Con esta decisión del Gobierno Nacional, el próximo lunes 15 de junio será feriado; generará una semana laboral más corta de lo habitual y permitirá un fin de semana largo de tres días.

El feriado por el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes es uno de los que se puede trasladar.

En esa misma semana también se celebrará el feriado correspondiente al Día de la Bandera, sin embargo, este feriado es considerado como uno de los inamovibles y al caer sábado el 20 de junio, se mantendrá en esa fecha.

Cuáles son los feriados que restan en 2026