Anunciaron un sorpresivo feriado y junio arrancará con un "finde" largo: ¿A quiénes contempla?
Un importante sector de Argentina contará con un feriado local y tendrá tres días de descanso.
Los feriados son muy esperados por millones de argentinos debido a la posibilidad de contar con una jornada de descanso extra para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.
A la espera del próximo fin de semana largo de tres días que tendrá lugar a mediados de junio por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, anunciaron un sorpresivo feriado para un importante sector de la población.
Cuándo será el próximo feriado
El lunes 1 de junio será un feriado inamovible en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esto provocará que haya un "finde" largo de tres días en todo el territorio fueguino.
Esta jornada es conmemorada como el Día de la Provincia debido a que se recuerda la fecha en la que se juró su Constitución, en el año 1991; por lo que los ciudadanos contarán con una día de descanso adicional. Este feriado aplica desde 1992.
Aquellas personas que se desempeñen en la administración pública provincial estarán afectadas por este feriado, mientras que las que trabajan en el sector privado o comercio tendrán un día no laborable.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: feriado con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.