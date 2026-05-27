Anunciaron un sorpresivo feriado y junio arrancará con un "finde" largo: ¿A quiénes contempla?

Los feriados son muy esperados por millones de argentinos debido a la posibilidad de contar con una jornada de descanso extra para desconectarse de la rutina o realizar una escapada turística.

A la espera del próximo fin de semana largo de tres días que tendrá lugar a mediados de junio por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, anunciaron un sorpresivo feriado para un importante sector de la población.

Cuándo será el próximo feriado

El lunes 1 de junio será un feriado inamovible en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esto provocará que haya un "finde" largo de tres días en todo el territorio fueguino.

Esta jornada es conmemorada como el Día de la Provincia debido a que se recuerda la fecha en la que se juró su Constitución, en el año 1991; por lo que los ciudadanos contarán con una día de descanso adicional. Este feriado aplica desde 1992.

Habrá un sorpresivo feriado para una provincia en el comienzo de junio.

Aquellas personas que se desempeñen en la administración pública provincial estarán afectadas por este feriado, mientras que las que trabajan en el sector privado o comercio tendrán un día no laborable.

Cuáles son los feriados que restan en 2026