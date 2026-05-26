Mayo cierra con un feriado sorpresa: ¿Quiénes tendrán un fin de semana largo extra?

Mientras muchas personas ya comenzaron a enfocarse en los feriados del mes que viene, mayo todavía guarda una sorpresa dentro del calendario: es que, el 29, un grupo específico podrá acceder a un nuevo descanso que extenderá el fin de semana y modificará la rutina habitual de trabajo y actividades.

La medida beneficiará tanto a trabajadores como a estudiantes de determinados sectores y permitirá sumar una jornada extra de pausa para organizar una escapada, cumplir con pendientes o relajar un poco en medio de la vorágine.

¿Quiénes tendrán feriado el 29 de mayo y por qué motivo?

¿Quiénes tendrán feriado el 29 de mayo y por qué motivo?

El próximo 29 de mayo habrá feriado en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires debido a la conmemoración de nuevos aniversarios fundacionales. La jornada alcanzará a distintos trabajadores y estudiantes de sectores públicos y privados en ciudades puntuales, donde se realizarán actividades especiales, celebraciones locales y actos vinculados a la historia de cada comunidad.

Uno de los lugares que tendrá asueto será Comandante Nicanor Otamendi, localidad ubicada dentro del partido de General Alvarado. Conocida por su fuerte producción agrícola y frutihortícola, la ciudad se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos productivos más importantes de la región.

Además de su actividad rural, mantiene una identidad muy ligada a las tradiciones bonaerenses y a la vida tranquila del interior. Como suele ocurrir en cada aniversario fundacional, se esperan actos oficiales, homenajes y distintas actividades culturales organizadas por instituciones locales y autoridades municipales.

El otro distrito alcanzado por el feriado será Villalonga, perteneciente al partido de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La localidad se destaca por su actividad agropecuaria y por estar ubicada en una zona estratégica cercana al límite con Río Negro.

Con el tiempo fue creciendo como un importante centro regional y hoy combina producción rural, comercio y una fuerte vida comunitaria marcada por sus celebraciones locales. En el marco del aniversario también podrían realizarse ceremonias oficiales, encuentros comunitarios y actividades abiertas para los vecinos de la localidad.

Feriados para lo que resta del 2026

Lunes 15 de junio: se trasladará el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y se formará un fin de semana largo.

Sábado 20 de junio: se conmemorará el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: se celebrará el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: habrá un feriado turístico que extenderá el fin de semana largo.

Lunes 17 de agosto: se recordará el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: se trasladará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre.

Lunes 7 de diciembre: habrá una jornada no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: tendrá lugar el feriado por Navidad.