Mayo cierra con un feriado sorpresa: ¿Quiénes tendrán un fin de semana largo extra?
Un grupo de trabajadores y estudiantes podrá disfrutar de un descanso adicional antes de que termine mayo gracias a que se suma al calendario habitual un feriado extra.
Mientras muchas personas ya comenzaron a enfocarse en los feriados del mes que viene, mayo todavía guarda una sorpresa dentro del calendario: es que, el 29, un grupo específico podrá acceder a un nuevo descanso que extenderá el fin de semana y modificará la rutina habitual de trabajo y actividades.
La medida beneficiará tanto a trabajadores como a estudiantes de determinados sectores y permitirá sumar una jornada extra de pausa para organizar una escapada, cumplir con pendientes o relajar un poco en medio de la vorágine.
¿Quiénes tendrán feriado el 29 de mayo y por qué motivo?
El próximo 29 de mayo habrá feriado en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires debido a la conmemoración de nuevos aniversarios fundacionales. La jornada alcanzará a distintos trabajadores y estudiantes de sectores públicos y privados en ciudades puntuales, donde se realizarán actividades especiales, celebraciones locales y actos vinculados a la historia de cada comunidad.
Uno de los lugares que tendrá asueto será Comandante Nicanor Otamendi, localidad ubicada dentro del partido de General Alvarado. Conocida por su fuerte producción agrícola y frutihortícola, la ciudad se convirtió con el paso de los años en uno de los puntos productivos más importantes de la región.
Además de su actividad rural, mantiene una identidad muy ligada a las tradiciones bonaerenses y a la vida tranquila del interior. Como suele ocurrir en cada aniversario fundacional, se esperan actos oficiales, homenajes y distintas actividades culturales organizadas por instituciones locales y autoridades municipales.
El otro distrito alcanzado por el feriado será Villalonga, perteneciente al partido de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La localidad se destaca por su actividad agropecuaria y por estar ubicada en una zona estratégica cercana al límite con Río Negro.
Con el tiempo fue creciendo como un importante centro regional y hoy combina producción rural, comercio y una fuerte vida comunitaria marcada por sus celebraciones locales. En el marco del aniversario también podrían realizarse ceremonias oficiales, encuentros comunitarios y actividades abiertas para los vecinos de la localidad.