Suman un nuevo feriado y habrá otro "finde" largo en junio: ¿De cuál se trata?

A la espera del próximo fin de semana largo que está previsto para el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio a nivel nacional, el calendario de feriados anunció una sorpresiva fecha de descanso que permitirá cortar la rutina o realizar una escapada turística.

Un grupo de ciudadanos bonaerenses contará con un asueto administrativo en los próximos días y establecerá una semana laboral más corta de lo habitual debido a la celebración de una fiesta local.

Cuándo será feriado y a quiénes afecta

Los ciudadanos de la localidad bonaerense de Dudignac, perteneciente al partido de Nueve de Julio, contarán con un sorpresivo feriado para el próximo lunes 8 de junio que establecerá un fin de semana largo de tres días.

El asueto administrativo se celebrará por la conmemoración del aniversario fundacional de este lugar, ubicado al sur de la provincia. La fecha de fundación data del 8 de junio de 1911, por lo que cumplirá 115 años de historia.

Cuándo será el próximo feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida afectará tanto a los empleados públicos de esta localidad bonaerense como a los que cumplan funciones en las sucursales del Banco Provincia, quienes estarán exentos de presentarse en sus puestos de trabajo.

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