Cadena de farmacias busca empleados con secundario completo: ¿Cómo postularse?

Una reconocida cadena de farmacias lanzó una búsqueda para sumar personal de mostrador en sus sucursales. El empleo apunta a personas con secundario completo y no exige muchos más requisitos, lo que amplía las chances de incorporarse.

La oferta laboral, publicada mediante la plataforma LinkedIn, está dirigida al Gran Buenos Aires (GBA), el área que rodea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) e incluye a los principales partidos del conurbano.

"Si te gustan los desafíos y te interesa sumarte a una empresa dinámica y en plena expansión, esta búsqueda es para vos", indicaron desde Farmacias Central Oeste, dueña de la publicación. Se trata de una reconocida red de origen familiar con más de 60 años de trayectoria.

Para postularse al puesto es necesario cumplir con algunos requisitos, como contar con el analítico para acreditar el secundario completo. A continuación, todos los detalles para enviar la solicitud sin problemas.

Empleado de mostrador en farmacia: cuáles son las tareas, requisitos y beneficios





La búsqueda apunta a sumar personal para atención en mostrador, con foco en perfiles responsables, con vocación de servicio y experiencia en el rubro.

Requisitos

Secundario completo, con analítico en mano.

Experiencia previa en el rubro farmacéutico.

Alto sentido de responsabilidad, compromiso profesional y vocación de servicio.

Disponibilidad full time, preferentemente en turno tarde.

Tareas a realizar

Atención al cliente en el mostrador.

Lectura e interpretación de recetas.

Manejo de obras sociales y prepagas (excluyente).

Popular cadena de farmacias busca empleados de mostrador para locales del Gran Buenos Aires (Imagen gentileza Pharmabiz).

Beneficios

Posibilidades de desarrollo y buen clima laboral.

Integración a la comunidad de la empresa con descuentos exclusivos en tiendas.

Descuentos del 50% en una importante cadena de gimnasios.

Cabe destacar que la firma cuenta con más de 30 sucursales ubicadas de forma estratégica: 23 en la Zona Oeste del conurbano -en localidades como Morón, Ramos Mejía, Castelar, Ituzaingó y San Miguel- y otras 8 en CABA.

Aunque no se detalla en qué sucursal se desarrollarán las tareas, se desprende que el puesto será en alguno de los locales ubicados en la Provincia de Buenos Aires o en la Ciudad.

Cómo postularse a la vacante





Quienes quieran aplicar a este trabajo pueden hacerlo a través de LinkedIn, donde la empresa publica sus búsquedas activas. El proceso es simple y se puede completar en pocos pasos.

Paso a paso para enviar el CV

Descargar la aplicación de LinkedIn o ingresar desde la web. Crear una cuenta y armar el perfil con datos personales y experiencia laboral. Completar la información con estudios, habilidades e intereses laborales. En caso de que lo pidan, adjuntar el CV actualizado. Usar el buscador y escribir "Farmacias Central Oeste" para encontrar las ofertas vigentes. Revisar las vacantes disponibles y elegir la que mejor se adapte al perfil. Ingresar en la publicación y hacer clic en "postularse" para completar la solicitud.

De esta manera, la candidatura queda registrada y a la espera de ser evaluada por la empresa.

Además, la cadena ofrece una alternativa desde su sitio oficial, donde redirige a Hiring Room para cargar el CV y completar un formulario con datos personales y experiencia laboral. Es una vía más directa, pero quienes estén interesados pueden optar por cualquiera de las dos opciones para postularse.



