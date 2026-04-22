Empresa internacional de cobros busca cajeros en CABA y distintas provincias: requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa internacional del rubro de cobros y servicios financieros lanzó una búsqueda laboral para sumar cajeros en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias del país, con requisitos como secundario completo y experiencia en atención al cliente.

Los empleos fueron difundidos a través del sitio oficial de la compañía y también en la plataforma LinkedIn, donde se detallaron las tareas que deberán cumplir quienes resulten seleccionados para los puestos.

La firma en cuestión es Western Union, una multinacional dedicada al envío y recepción de remesas, transferencias de dinero y servicios de pago, con presencia en más de 200 países y una amplia red de agencias que permite operar tanto a nivel local como internacional.

Según los últimos detalles, las vacantes se distribuyen entre CABA, Rosario, Río Negro y Jujuy, y quienes estén interesados ya pueden postularse para intentar acceder a un empleo en un escenario laboral complicado, marcado por despidos y cierres en distintos sectores.

Oferta laboral: puestos disponibles, requisitos y beneficios en la multinacional de cobros





La compañía difundió los detalles de la búsqueda para cubrir vacantes de cajeros en distintas sedes del país, con condiciones claras en cuanto a perfil, tareas y beneficios.

Requisitos del puesto

Secundario completo.

Experiencia mínima de 3 años en atención al cliente y manejo de caja.

Buen manejo numérico.

Perfil orientado al cliente, con actitud de servicio, orden y responsabilidad.

Dinamismo, creatividad y buena organización, con habilidades de comunicación y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados (48 horas semanales, con franco rotativo).

Capacidad para desempeñarse de forma individual o en equipo en entornos dinámicos, tomando decisiones ágiles y cumpliendo plazos exigentes.

Principales tareas

Brindar atención al cliente de calidad.

Ofrecer los productos y servicios de la empresa.

Cumplir con las políticas y procedimientos vinculados a la prevención de fraude.

Realizar el control de caja, respetando los protocolos de manejo de efectivo y seguridad.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos comerciales.





Esta reconocida multinacional busca cajeros para CABA y diversas provincias con pocos requisitos (Captura Western Union).

Beneficios

Obsequios por casamiento y nacimiento.

Descuentos en gimnasios.

Acceso a cursos optativos mediante convenios con universidades a distancia.

Licencia de 10 días corridos para padre o madre no gestante.

Las vacantes se distribuyen en distintos puntos del país, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior:

Caballito (CABA).

(CABA). Villa Crespo (CABA).

(CABA). Pueyrredón (Rosario).

(Rosario). San Carlos de Bariloche (Río Negro).

(Río Negro). San Salvador de Jujuy (Jujuy).

Paso a paso para postularse a los empleos





La empresa habilitó dos canales para enviar la solicitud y participar del proceso de selección en Argentina: su portal oficial de empleos y su perfil en LinkedIn.

Postulación desde la web oficial



Ingresar al sitio de empleos de la compañía, donde se publican todas las vacantes activas. Utilizar el buscador y escribir "Argentina" para filtrar las oportunidades disponibles en el país. Elegir el puesto y la ubicación que se ajuste al perfil. Hacer clic en la opción para postularse dentro de la publicación. Seleccionar la modalidad de aplicación: cargar el CV automáticamente, completar el formulario manual o usar una solicitud previa. En caso de no tener usuario, registrarse con correo electrónico y contraseña. Subir el currículum, completar los datos requeridos y seguir los pasos hasta finalizar la inscripción.

Aplicar a través de LinkedIn

Acceder al perfil oficial de la empresa en la plataforma. Buscar las ofertas laborales y aplicar filtros por ubicación, área o tipo de empleo. Tener a mano la documentación necesaria, como CV actualizado y antecedentes laborales. Completar la solicitud online y revisar que la información sea correcta antes de enviarla. Seguir el estado de la postulación mediante el correo electrónico y las notificaciones ante posibles avances en el proceso.



